Жирона, попри статус фаворита, сенсаційно вилетіла із розіграшу Кубка Іспанії, поступившись на стадії 1/4 фіналу Мальорці. Команда Мічела Санчеса, яка продовжує лідирувати в турнірній таблиці Ла Ліги, уже в першому таймі "горіла" з рахунком 0:3.

До фіналу поєдинку каталонцям вдалося скоротити відставання до мінімуму, але навіть попри наявність на полі відразу двох форвардів (до Стуані приєднався Артем Довбик), перевести гру в овертайми так і не вдалося. У підсумку Жирона поступилася із рахунком 2:3 і покинула Кубок Короля, так і не втіливши мрію вперше в історії побувати у півфіналі змагань. Про причини несподіваного фіаско команди українців і не тільки дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".

Довбик і Циганков вилетіли з Кубка Іспанії – Артем віддав асист, Жирона сенсаційно провалилася за крок від мрії