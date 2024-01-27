Украина

Динамо проиграло первый матч года – вопиющие фейлы защитников, слабая атака с упущенными шансами Буяльского. Карпатам окончательно отказали в выезде за границу, поэтому львовяне объявили первых соперников на сборах в Украине.

Шахтер официально подтвердил трансфер еще одного бразильца за безумные деньги. Динамо сделало предложение относительно забивного защитника из Европы и нашло еще один вариант усиления в европейском клубе. ЛНЗ оформил исторический трансфер легионера.

Европа

Клопп неожиданно объявил об уходе из Ливерпуля. Немецкий специалист подробно прокомментировал свое решение покинуть клуб в конце сезона.

Манчестер Сити официально отправил свой трансферный провал к победителю еврокубка. Дешевая альтернатива Судакову – Наполи объявил о трансфере игрока сборной Бельгии.

Манчестер Сити прорвался в 1/8 финала Кубка Англии, дожав Тоттенхэм в конце встречи. Барселона уже ищет замену Хави – президент клуба выбрал приоритетного тренера.

Наши за границей

Мудрик потерял место в старте Челси, а команда не сумела дома одолеть Астон Виллу в Кубке Англии. "Попал в ловушку": Цыганков с самой низкой оценкой в сезоне, а Довбик пугает своим присутствием – испанские СМИ. Анчелотти озвучил роль Лунина на следующий матч Ла Лиги.