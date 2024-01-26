Шахтар повертається до часів, коли з Бразилії привозив коштовних гравців.

Другим зимовим новачком "гірників" став 20-річний центральний півзахисник Марлон Гомес. Контракт розрахований до кінця 2028-го, інформує прес-служба Шахтаря.

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Інсайдери повідомляли, що сума трансферу складе 12 млн євро, ще 4 млн передбачені бонусами. Марлон – вихованець клубу Васко да Гама, за першу команду якого дебютував у липні 2022 року й загалом провів 45 матчів у всіх турнірах, забивши 2 м’ячі та віддавши 3 асисти. Має в активі виступи за збірні Бразилії від U-16 до U-23.

Нагадаємо, раніше Шахтар підписав вінгера Кевіна з Палмейрас за 15 млн євро.

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