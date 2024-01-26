Чинний переможець Ліги конференцій орендував 28-річного англійця до кінця сезону. Філліпс може дебютувати за Вест Хем у наступний четвер в матчі проти Борнмута, за який грає наш Ілля забарний, повідомляє прес-служба "молотів".

Манчестер Сіті офіційно презентував першого зимового новачка

По завершенні оренди Вест Хем зможе викупити права на гравця, угода передбачає таку опцію. Поки ж лондонці просто покриють зарплату футболіста. Нагадаємо, Ман Сіті купив Філліпса у Лідса за 50 мільйонів євро, але ці інвестиції себе не виправдали. У нинішньому сезоні Калвін провів на полі лише 318 хвилин. Тож вирішив змінити команду, щоб мати шанси потрапити у заявку збірної Англії на Євро-2024.

"Мені дуже приємно опинитися тут. Це неймовірна команда, і якщо я зможу прийти і додати той рівень, на який, як я знаю, я здатний, впевнений, що ми зможемо дати вболівальникам Вест Хема багато причин для радості", – прокоментував свій перехід Філліпс.

Моурінью вивів у Лігу чемпіонів лише бюджет Роми, або Чому перший трофей за 14 років не міг завадити звільненню