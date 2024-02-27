Україна

У понеділок трьома матчами завершився 18-й тур УПЛ. Зоря у більшості здолала Ворсклу – Долганський дебютував з поразки, новачок луганців став героєм. Чорноморець дивом врятував нічию з Оболонню – одесити шокували слабкою грою.

Але головна сенсація дня була зафіксована в Олександрії. Там Руслан Ротань круто закрив Шахтар – Олександрія відібрала очки в беззубих "гірників", Зубков отримав травму. Під час цієї гри виникли проблеми з трансляцією – УПЛ і Setanta Sports виступили з офіційними заявами.

Львівські Карпати офіційно підтвердили запрошення топ-скаута – він знайшов багатьох зірок для Шахтаря.

"Замки "Лунін" – найкращі для вашого дому": Реал оцінив божевільний сейв українця у матчі з Севільєю. Тепер сам Лунін диктує умови Реалу – Перес жадає зберегти українця, але той чекатиме повернення головної загрози.

Артем Довбик зацікавив найбагатший клуб світу – бомбардир Жирони спровокував "війну топ-чемпіонатів".

Український легіонер продовжує феєрити в Європі – вигнанець Зорі оформив ефектний дубль у другому матчі поспіль.

Легенда і екс-гравець Шахтаря отримали роботу в московському Спартаку.

Топ-матчі дня

Віктор Циганков забив переможний гол у ворота Райо – Жирона обійшла Барселону в Ла Лізі, Довбик показав дива марнотратства.

Пауло Дибала оформив перший хет-трик за Рому і приніс "джалороссі" перемогу над Торіно – шпигунство не допомогло.

Ліонель Мессі врятував Кривцова і Ко від фіаско в МЛС – Інтер Маямі вийшов у лідери, екс-зірка Барселони не забив пенальті.

Інші головні події

Евертон успішно оскаржив покарання від АПЛ. Клубу Віталія Миколенка офіційно повернули очки для відриву від зони вильоту.

Баварія призначила нового спортивного директора – довелося заплатити кругленьку суму.