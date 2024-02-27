Головні новини футболу 26 лютого: Циганков забив гол за Жирону, Шахтар втратив очки в УПЛ, топ-підсилення Карпат
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за понеділок, 26 лютого.
Україна
У понеділок трьома матчами завершився 18-й тур УПЛ. Зоря у більшості здолала Ворсклу – Долганський дебютував з поразки, новачок луганців став героєм. Чорноморець дивом врятував нічию з Оболонню – одесити шокували слабкою грою.
Але головна сенсація дня була зафіксована в Олександрії. Там Руслан Ротань круто закрив Шахтар – Олександрія відібрала очки в беззубих "гірників", Зубков отримав травму. Під час цієї гри виникли проблеми з трансляцією – УПЛ і Setanta Sports виступили з офіційними заявами.
Львівські Карпати офіційно підтвердили запрошення топ-скаута – він знайшов багатьох зірок для Шахтаря.
"Замки "Лунін" – найкращі для вашого дому": Реал оцінив божевільний сейв українця у матчі з Севільєю. Тепер сам Лунін диктує умови Реалу – Перес жадає зберегти українця, але той чекатиме повернення головної загрози.
Артем Довбик зацікавив найбагатший клуб світу – бомбардир Жирони спровокував "війну топ-чемпіонатів".
Український легіонер продовжує феєрити в Європі – вигнанець Зорі оформив ефектний дубль у другому матчі поспіль.
Легенда і екс-гравець Шахтаря отримали роботу в московському Спартаку.
Топ-матчі дня
Віктор Циганков забив переможний гол у ворота Райо – Жирона обійшла Барселону в Ла Лізі, Довбик показав дива марнотратства.
Пауло Дибала оформив перший хет-трик за Рому і приніс "джалороссі" перемогу над Торіно – шпигунство не допомогло.
Ліонель Мессі врятував Кривцова і Ко від фіаско в МЛС – Інтер Маямі вийшов у лідери, екс-зірка Барселони не забив пенальті.
Інші головні події
Евертон успішно оскаржив покарання від АПЛ. Клубу Віталія Миколенка офіційно повернули очки для відриву від зони вильоту.
Баварія призначила нового спортивного директора – довелося заплатити кругленьку суму.