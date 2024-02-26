Колишні гравці Шахтаря і збірної України Геннадій Зубов та Віталій Віценець почали працювати тренерами в московському Спартаку – футбольному символі росіян.

Нещодавно стало відомо, що український воротар Мирослав Зновенко став гравцем другої команди Спартак Москва. Втім, це не всі зрадники України в клубі – за інформацією Спортивки, у Спартаку-2 працевлаштувались Віталій Віценець та Геннадій Зубов.

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Зазначається, що саме завдяки їм воротар Зновенко перебрався саме до Спартака. Окрім цього, в московському клубі можна очікувати й на інших колаборантів.

Нагадаємо, Віценець працював тренером Академії Кривбаса з 2021 року, а влітку 2022 року з ним було припинено співпрацю через антиукраїнську позицію. Донедавна Віценець та Зубов працювали тренерами в Звєздє (Санкт-Петербург).

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