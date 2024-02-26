Український голкіпер Андрій Лунін продовжує доводити, що саме він сьогодні заслуговує були номером 1 у мадридській команді.

Напередодні Реал в рамках 26-го туру чемпіонату Іспанії мінімально здолав Севілью. Нападникам "вершкових" ніяк не вдавалось розпакувати ворота суперника і рятувати команду вийшов ветеран Лука Модріч, який на останніх хвилинах ювелірним ударом приніс мадридцям важливі три очки.

Черговий "сухар Луніна" у відеоогляді матчу Реал – Севілья – 1:0

Однак, перемоги могло б не бути, якби на початку другого тайму у всій красі не продемонстрував свій клас український голкіпер Андрій Лунін. Нашому земляку дивом вдалось зреагувати на удар впритул і врятувати ворота Реала.

Клубна прес-служба достойно оцінила подвиг Луніна, присвятивши йому одразу два красномовні твіти: "Замки "Лунін" – найкращі для вашого дому" та "За Луніним завжди останнє слово. Лунін – більше нічого додати".

Нагадаємо, після 26-ти турів Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 65 очок і на 8 балів випереджає Барселону.

Лунін у поточному сезоні провів за "вершкових" 19 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 14 голів (ще у 9 поєдинках відстояв "на нуль").

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