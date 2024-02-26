Українська Прем'єр-ліга і Setanta Sports висловились щодо технічних неполадок, які виникли під час матчу 18-го туру УПЛ між Олександрією та Шахтарем.

"На жаль, цього разу не вийшло оперативно виправити всі технічні неполадки та надати глядачам Setanta Sports можливість подивитись матч улюблених команд. Ми приносимо свої щирі вибачення перед вболівальниками за незручності та зіпсований футбольний день.

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UPL TV перебуває на початку свого шляху і, на жаль, ніхто не застрахований від технічних збоїв. Ми докладемо всіх зусиль, щоб подібні ситуації не повторювались і глядачі могли отримувати безперебійний доступ до перегляду матчів на всіх заявлених платформах", – йдеться у заяві на офіційному сайті УПЛ.

Setanta Sports також виступила із заявою через перебої в трансляції. "На жаль, через технічні проблеми з сигналом ми не змогли повністю показати поєдинок 18-го туру УПЛ Олександрія – Шахтар. Компанія Setanta Sports разом з командою УПЛ ТБ докладає максимум зусиль аби врегулювати всі питання з трансляцією та надалі уникати подібних ситуацій. Повну версію матчу ви зможете переглянути в записі на нашій платформі. Ще раз перепрошуємо за незручності".

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