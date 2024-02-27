Главные новости футбола 26 февраля: Цыганков забил гол за Жирону, Шахтер потерял очки в УПЛ, топ-усиление Карпат
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 26 февраля.
Украина
В понедельник тремя матчами завершился 18-й тур УПЛ. Заря в большинстве одолела Ворсклу – Долганский дебютировал с поражения, Новичок луганчан стал героем. Черноморец чудом спас ничью с Оболонью – одесситы шокировали слабой игрой.
Но главная сенсация дня была зафиксирована в Александрии. Там Руслан Ротань круто закрыл Шахтер – Александрия отобрала очки у беззубых "горняков", Зубков получил травму. Во время этой игры во время этой игры возникли проблемы с трансляцией – УПЛ и Setanta Sports выступили с официальными заявлениями.
Львовские Карпаты официально подтвердили приглашение топ-скаута – он нашел многих звезд для Шахтера.
"Замки "Лунин" – лучшие для вашего дома": Реал оценил сумасшедший сэйв украинца в матче с Севильей. Теперь сам Лунин диктует условия Реалу – Перес жаждет сохранить украинца, но тот будет ждать возвращения главной угрозы.
Артем Довбик заинтересовал самый богатый клуб мира – бомбардир Жироны спровоцировал "войну топ-чемпионатов".
Украинский легионер продолжает феерить в Европе – изгнанник Зари оформил эффектный дубль во втором матче подряд.
Легенда и экс-игрок Шахтера получили работу в московском Спартаке.
Топ-матчи дня
Виктор Цыганков забил победный гол в ворота Райо – Жирона обошла Барселону в Ла Лиге, Довбик показал чудеса расточительства.
Пауло Дибала оформил первый хет-трик за Рому и принес "джалоросси" победу над Торино – шпионаж не помог.
Лионель Месси спас Кривцова и Ко от фиаско в МЛС – Интер Майами вышел в лидеры, экс-звезда Барселоны не забил пенальти.
Другие главные события
Эвертон успешно обжаловал наказание от АПЛ. Клубу Виталия Миколенко официально вернули очки для отрыва от зоны вылета.
Бавария назначила нового спортивного директора – пришлось заплатить кругленькую сумму.