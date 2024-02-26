У понеділок, 26-го лютого, Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Еберля на посаду спортивного директора клубу. Повідомляється, що 50-річний фахівець приступить до своїх нових обов'язків з 1 березня.

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Еберль підписав контракт із мюнхенським клубом до червня 2027 року. Раніше він працював на аналогічній посаді в РБ Лейпциг, яку покинув через "емоційне вигорання". Попри відхід від справ, Макс залишився на контракті у "Биків" – з цієї причини Баварія була змушена заплатити РБ Лейпциг компенсацію за фахівця у розмірі 4,5 млн євро.

"Усе своє дитинство і юність я провів у Баварії та в Мюнхені, тому для мене зараз дещо особливе – повернутися в клуб, де все почалося, у новій ролі. Робота спортивного директора – це серйозний виклик, який я прийму з великою повагою і смиренням, але з ще більшим передчуттям. Разом з усіма тут я хотів би зробити все можливе, щоб Баварія продовжувала досягати успіху в майбутньому і приносити радість своїм уболівальникам", – зазначив Еберль.

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