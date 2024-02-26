Шахтар розписав нічию з Олександрією (0:0) в рамках 18 туру УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар раніше за інші українські команди вийшов з відпустки та встиг вилетіти з Ліги Європи від Марселя. У чемпіонаті тренерський штаб вирішив не ризикувати Степаненком і виставив склад, який награвав на зборах. Криськів у центрі поля, Кевін у компанії Педрінью на фланзі, а на вістрі з'явився Егіналдо.

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Початок зустрічі двічі зміщували через повітряну тривогу. Суперники вийшли на поле з затримкою в понад 100 хвилин. Можливо, це вплинуло на видовищність – у першому таймі Шахтар і Олександрія на двох завдали лише 5 ударів.

Крутий план Ротаня

Втім, спершу потрібно говорити про те, як Олександрія вміло стримувала чемпіонів України. Міцний середній блок з епізодичною активізацією пресингу. Господарі повністю перекривали центр поля, витискаючи Шахтар на фланги. Руслан Ротань постійно закликав своїх гравців розташовуватися вужче.

Олександрія присікала кожну спробу Шахтаря розіграти через центр. У Судакова не було простору, Бондаренко мусив відкриватися на флангах, а Криськів помилявся під тиском і дарував м'яч. "Жовто-чорні" організували низку перспективних контратак – проблеми виникали з останнім пасом.

Травма Зубкова

Шахтар в таких умовах мав два способи загострення: закидання з глибини на хід швидким бразильцям і дриблінг Зубкова. Олександр отримав пошкодження після повітряної дуелі з Калюжним і пішов з поля. І без того передбачуваний Шахтар зовсім втратив гостроту.

Ще одна пауза і справедлива нічия

З часом Олександрія взагалі забрала собі м'яч і змусила "гірників" оборонятися. Михайленко потужно приклався здалеку після обрізки Шведа. Було кілька хороших прострілів у штрафний майданчик, господарі виконали серію стандартів.

Маріно Пушіч спробував отверезити команду замінами, випустивши Степаненка, Сікана та Траоре. Але найгострішим залишався удар Бондаренка, який завершив прорив Шведа. Потім матч знову перервала повітряна тривога.

Після відновлення гри Шахтар домінував. Олександрія явно сподівалася відсидітися в обороні останні 15 хвилин, а донеччани тиснули. Щоправда, реальних моментів так і не виникло. Швед з гострого кута пробив у стійку, простріл Педрінью зупинив голкіпер – от і все.

Шахтар набрав 32 очки та посідає четверте місце, відстаючи від лідера УПЛ на 5 балів (маючи дві гри в запасі). Олександрія має в активі 17 пунктів і 11 місце.