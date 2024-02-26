Не дарма Іван Юріч відправив свого помічника шпигувати за останнім тренуванням Роми. Тренер Торіно підготував під суперника сміливий план і за допомогою "інсайдерської інформації" хотів зрозуміти, чи зможе застосувати його на Олімпіко. Це залежало від того, який склад обере Даніеле Де Россі на цю гру після виснажливих 120 хвилин проти Фейєнорда в Лізі Європи.

Де Россі переніс тренування Роми через шпигуна – ним виявився тренер суперника

Тренер римлян не просто так розповідав про те, що істотна ротація позбавляє команду структурної цілісності. І все ж половина стартового складу "джаллороссі" складалася з резервістів/гравців основної обойми.

Припущу, що коли Юріч побачив стартовий склад Роми, то зрозумів, що може втілити свій сміливий план у дію. Торіно зіграв з дуже високою лінією оборони – настільки високою, що під час позиційних атак на своїй половині поля, крім воротаря Мілінковіча-Савіча залишалися тільки два центральні захисники. Крім цього "бики" дуже високо пресингували воротаря і центральних захисників Роми. Свілар застосовував короткий розіграш від воріт і в одному з епізодів подарував м'яч супернику – якби Санабрія виявився спритнішим, Рома не уникла б проблем.

Команди немов помінялися ролями: Торіно володів перевагою, Рома - контратакувала. В одній із таких контратак Азмун вивів Крістенсена на ударну позицію, але данець пробив у штангу. Наприкінці першого тайму ККД іранського форварда все ж таки увінчався успіхом – він підставився під Сазонова і заробив пенальті, який реалізував Дибала. Однак гості зрівняли рахунок ще до перерви: Сапата виграв верхову боротьбу одночасно у Крістанте і Манчіні – і пробив упритул зі штангою.

Очевидно, в перерві ДДР знайшов правильні слова в роздягальні. Рома стала більше дорожити м'ячем і знайшла спосіб виходити з-під пресингу суперника. Коли гра відсунулася з фінальної третини господарів до середини поля, на перший план вийшов той, хто вже давно не робив різницю. Упродовж 12 хвилин Пауло Дибала оформив дубль: спершу аргентинцю вдався ювелірний удар з-за меж штрафного майданчика, а згодом він із гострого кута замкнув тонку передачу Лукаку. Вже вісім разів за останні десять сезонів Дибала набирає не менше 15 очок по системі гол+пас в Серії А. За цим показником Пауло поступається тільки Ліонелю Мессі (9 разів), якщо ми беремо п'ятірку топ-чемпіонатів Європи за той самий період.

Як і в попередньому матчі з Лаціо, Торіно виглядав ідеальним лише 50 хвилин. Хоча гостям варто віддати належне – під кінець зустрічі завдяки автоголу Хьойсена вони скоротили рахунок.

Так Де Россі склав іспит. Після важкого матчу з Фейєнордом, незважаючи на істотну ротацію, Рома зуміла здобути максимальний результат. П'ять перемог у шести матчах чемпіонату і вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи – найкраща відповідь на питання, чи варто було Дену Фрідкіну звільняти Жозе Моурінью.