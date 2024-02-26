Старт поєдинку між Зорею та Ворсклою було відкладено майже на 55 хвилин – клятий МіГ знову тримав у заручниках всю країну. Сергій Долганський офіційно дебютував на посаді головного тренера полтавців. Також вперше у складі "зелено-білих" вийшов Микола Ковталюк, який повернувся в УПЛ з закордонного вояжу. Без змін на тренерському містку до гри підійшла і Ворскла – Євген Геллер вирішив не шукати вітра в полі і довірив старт другої частини сезону Юрію Ковалю.

"Супряга не воскресне": Сабо оцінив шанси Динамо на чемпіонство і назвав головних аутсайдерів УПЛ

Вже на першій хвилині лікарям довелось надавати допомогу Ковталюку – Башіч потужно влучив м'ячем у вухо форварду. Ворскла намагалась грати максимально просто, закидаючи м'яч вперед. Це, однак, давало свої плоди – Кане двічі опинявся на ударній позиції, але пробити так і не зміг.

На 14-й хвилині Зоря створила свій перший небезпечний момент – Герреро потужно стріляв, Ісенко у падінні відбив, а Кирюханцев добив у порожні ворота. За мить до цього арбітр зафіксував офсайд і гол скасували. Трохи жорстко Мякушко зіграв проти Батагова, отримавши "гірчичник". VAR навіть переглядав епізод на предмет вилучення Сергія, але залишив покарання без змін.

В середині тайму довга діагональ через півполя на Кане могла призвести до гола, але Сапутін прочитав епізод і вийшов далеко з воріт. Кирюханцев небезпечно прострілював з правого флангу в район одинадцятиметрового – Ісенко зіграв на перехопленні. Команди грали настільки самовіддано, що в повітрі відчувалось бажання "відірвати один одному ноги". Олександру Шандору доводилось заспокоювати гравців не лише словами, але й "гірчичниками".

Наприкінці тайму Зоря вийшла вперед: після навісу з кутового Герреро не зміг влучити по м'ячу і той прилетів на голову Башічу – новачок луганців оформив дебютний гол. Феліпе міг зрівнювати, але м'яч після удару з-за меж штрафного влучив у поперечину. За мить Кане заробив жовту картку за картинне падіння у штрафному Зорі.

Через 4 хвилини після старту другого тайму Чурко не зміг продовжити гру і його замінив Мічін, який ледь не відзначився у першій ж атаці, пробиваючи у кут – Ісенко перевів на кутовий. Після розіграшу стандарту Петар пробивав вдруге, але повз ворота. На 58-й хвилині знову не пощастило Герреро – м'яч після удару з ліній штрафного влучив у дальню стійку і вилетів у поле.

В середині тайму Крупський грубо зіграв проти Антюха, який після цього довго лежав на газоні і стогнав. Шандор показав Іллі "гірчичник", однак вирішив переконатись у правильності свого рішення. Після консультацій з VAR пішов сам дивитись епізод і... виписав гравцю Ворскли червону картку, залишивши полтавців у меншості.

На останній хвилині Коваль здивував зворотною заміною Мічіна, який вийшов по перерві. Герреро був настільки незадоволений тим, що його прибрали з поля, що заробив попередження за свої нерви (панамець активно махав руками, висловлюючи претензії всім і вся за свій нефарт).

Перемога принесла Зорі 15 очок і підняла на тринадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Ворскла з 23-ма пунктами залишилась восьмою.

Леоненко спрогнозував майбутнього чемпіона УПЛ і головних невдах: "Нехай хоч Заваров із Безсоновим виходять"