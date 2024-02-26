"Леви" офіційно оголосили про призначення Гліба Корнієнка новим шеф-скаутом.

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Фахівець відповідатиме за кілька векторів розвитку клубу. Зокрема, забезпечуватиме ефективну роботу на трансферному ринку для головної команди і займатиметься системою скаутингу та аналітики дитячо-юнацького сектору. Корнієнко зарекомендував себе якісним селекціонером у Шахтарі, а потім обіймав посаду шеф-скаута у Дніпрі-1. Він причетний до багатьох зіркових трансферів "гірників" – Манор Соломон, Додо, Тете, Вінісіус Тобіас, Маркос Антоніо та Фернандо.

Нагадаємо, Карпати у першій половині сезону впевнено виграли групу А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих. Саме підопічні Мирона Маркевича є головним претендентом на вихід в УПЛ.

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