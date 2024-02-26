Екс-вінгер молодіжної збірної України Максим Хлань знову поповнив свій гольовий доробок у Польщі. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

Польща, Дивізіон 1, 20-й тур

Зніч Прушкув – Лехія – 0:2

Голи: Хлань, 35, 51

Вилучення: Нагамацу, 44 (Зніч Прушкув, червона картка)

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Продовжує виблискувати у другому дивізіоні Польщі український вінгер Максим Хлань. У черговому матчі Дивізіону 1 його Лехія на виїзді впевнено здолала Зніч Прушкув. Приємно, що героєм зустрічі став саме наш земляк. Екс-півзахисник Зорі оформив дубль, забивши по голу у кожному з таймів.

Перемога дозволила Лехії набрати 38 очок і піднятись у топ-3 чемпіонату. Від лідерів – Арки та Тихи – гданців відділяє лише 2 пункти.

Нагадаємо, Хлань у поточному сезоні провів за польський клуб 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 асисти. Його контакт з Лехією чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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