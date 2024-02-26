Матч, як і онлайн-трансляція Жирона – Райо Вальєкано, стартував о 22:00 за київським часом. Це вже третя зустріч команд у сезоні 2023/24. У першому колі Ла Ліги Жирона виграла 2:1 (один із голів забив Артем Довбик, а Віктор Циганков віддав асист), а в 1/8 фіналу Кубка Іспанії каталонці переграли Райо з рахунком 3:1.

В останніх турах підопічні Мічела серйозно загальмували. Тільки одне очко в матчах проти Реала Сосьєдад (0:0), Реала (0:4) і Атлетіка Більбао (2:3) відкинули Жирону на третю сходинку турнірної таблиці. Про боротьбу з Реалом за титул можна забути – тепер межею мрій Довбика, Циганкова та їхніх партнерів став фініш у топ-4 і потрапляння в Лігу чемпіонів. На момент початку гри Жирона мала гандикап у 7 очок перед Атлетіком Більбао, який іде 5-м.

Райо Вальєкано виглядав ідеальним суперником, щоб перервати смугу невдач. Востаннє мадридська команда вигравала в чемпіонаті ще 2 січня, а безвиграшна серія Райо в Ла Лізі налічувала 6 поєдинків. Нещодавно Вальєкано змінив головного тренера – команду очолив 36-річний Іньїго Перес, для якого це перша самостійна тренерська робота. Під його керівництвом Райо Вальєкано сенсаційно поставив підніжку Реалу, зігравши з командою Карло Анчелотті внічию 1:1 у попередньому турі. Відповідно, Мічелу Санчесу і його підопічним потрібно було не повторити помилок лідера чемпіонату Іспанії.

Циганков забив черговий гол за Жирону – відео взяття воріт

Віктор Циганков і Артем Довбик вийшли у стартовому складі. Якщо екс-динамівець забив Атлетіку в минулому турі, то Артем "мовчить" з 21 січня. Тоді він оформив хет-трик проти Севільї (всього в активі українського форварда 14 голів у Ла Лізі), після чого не забивав вже 4 матчі поспіль.

Вже з перших секунд стало зрозуміло, що гра буде важкою. Газон стадіону в Жироні накрила серйозна злива, що неабияк ускладнювало завдання обом командам. На 6-й хвилині господарі створили перший момент – Савіо з лінії воротарського не зміг пробити Дімітрієвскі, але рефері свиснув про офсайд. Райо відповів сміливим дальнім ударом Унаї Лопеса в дальню дев'ятку – вище. У ще одній атаці гостей лише своєчасний вихід Гассаніги з воріт дозволив Жироні уникнути виходу сам на сам, а удар Еррери по воротах Райо заблокували. Оце й усе – по суті, без моментів у перші півгодини. За складних погодніх умов ніхто не виділявся – Довбик і Циганков зокрема. Рівний матч без моментів.

Ha estat a prop Savinho d'obrir la llauna en una acció posteriorment anul·lada per fora de joc. Seguim! #GironaRayo | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/BTuPu0K4MU — Girona FC (@GironaFC) February 26, 2024

Одну з небагатьох перспективних атак Жирони, яку розігнали Циганков і Довбик, надто сильним пасом зіпсував Алейш Гарсія. Розпач Мічела на тренерській лаві каталонців встиг вихопити оператор трансляції.

Перший удар у площину воріт від Жирони. На 36-й Еррера пробив у руки Столе Дімітрієвскі. Невдовзі Янхель бив зі ще кращої позиції – м'яч влучив у частокіл ніг. Перед тим Довбик спересердя відштовхнув суперника. Важко було найкращому бомбардиру Жирони, якого постійно тримали мінімум один-два опоненти. Практично не отримував м'яч форвард збірної України. Лише на 40-й хвилині Артем звільнився з-під опіки, але не зміг обробити м'яч на лінії штрафного. Важкий газон і злива завадили Довбику – класний момент було змарновано.

Зрештою, перший тайм завершився логічними нулями на табло Монтіліві. Жодна з команд і близько не награла на забитий м'яч. Суперники більше боролися з погодою та полем, ніж безпосередньо між собою. В'язкої гри (а, можливо, і дощу) не витримав навіть головний арбітр, який дав свисток на перерву ще до завершення 45-ти хвилин. Він не те, що не додав ані секунди, а й відправив команди відпочивати вже на 44:55.

На старті другого тайму Циганков отримав пошкодження, але продовжив гру. А от Довбик знову не зміг обробити м'яч у вбивчій позиції. Після передачі Порту Артем опинився у метрах восьми від воріт, але не зупинив м'яч... На 51-й хвилині міг забивати Циганков, який з гострого кута пробив просто в Дімітрієвскі.

Але вже в наступній атаці Віктор виправився. Мігель Гутьєррес вчасно прискорився, отримав пас з центрального кола, увірвався у штрафний і покотив на Циганкова. Віктор у дотик пробив у дальній кут, відкривши рахунок. Шостий гол вінгера збірної України у сезоні 2023/24!

На 57-й хвилині Циганков мав ставати автором асисту. Віктор класно віддав на Довбика, але Артем примудрився не влучити з лінії воротарського! Не найкращий поєдинок українського форварда, який згодом поступився місцем на полі Крістіану Стуані, довівши безгольову серію до 5-ти матчів.

Райо додав у активності, створивши тиск на ворота Жирони, але команду Іньїго Переса підвів Хосеп Чаваррія, який вийшов на поле в середині другого тайму. Дві жовті на рівному місці за дві хвилини – гості залишилися в меншості. Тут же Крістіан Стуані ледь не зняв усі питання, але його удар головою з меж воротарського парирував Дімітрієвскі. Міг забивати і Алейш Гарсія. На його удар зі штрафного кіпер Райо вже не реагував, але м'яч пролетів поруч з дев'яткою.

Вже у доданий час хвилині Савіо поставив ефектну крапку. На 90+1-й бразильський вінгер, який провів розкішний другий тайм, завершив сольний прохід точним ударом у нижній кут. А вже на 90+6-й ще один прохід бразильця завершився технічним ударом у дальній повз Дімітрієвскі. 3:0 – перемога господарів.

Жирона завдяки ударному другому тайму набрала надважливі три очки і повернула собі другу сходинку турнірної таблиці. Підопічні Мічела з труднощами, але перервали серію невдач, набравши 59 пунктів. Гандикап у лігочемпіонівській зоні перед Атлетіком тепер складає 10 балів. Райо ж залишився у другій половині таблиці – 14 місце, 25 очок.

Артем Довбик за 73 хвилини на полі награв на оцінку 7,3 від Sofa Score. Це найнижчий бал у складі Жирони. Форвард збірної України змарнував один явний гольовий шанс, а ще у двох випадках банально не зумів обробити м'яч, перебуваючи поруч із воротами. За час, проведений на полі, Артем віддав лише 6 передач (4 точні). Заробив на собі один фол і тричі втратив м'яч.

У Циганкова (89 хвилин на полі) статистика краща. Оцінка 7,7 (вище лише в Гутьєрреса і Савіо), 0,27 очікуваних асистів (завадив той самий промах Довбика), лише дві неточні передачі з 31, один відбір м'яча і один ключовий пас. Ну і, звісно, гол, який визначив переможця вкрай важкого поєдинку і приніс Жироні надважливі очки.

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