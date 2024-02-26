Андрій Лунін добре подумає, чи слід йому залишатися в Реалі після завершення сезону.

Голкіпер збірної України сам буде ухвалювати рішення щодо свого клубного майбутнього, інформує Defensa Central.

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Флорентіно Перес вкотре відзначив Луніна після "сухої" перемоги над Севільєю: "Його сейв був на вагу всього матчу. Цей хлопець дуже хороший, потрібно спробувати продовжити контракт". Реал вже готовий пропонувати українцю нову угоду, але Андрій не поспішає. 25-річний українець хоче подивитися на свій статус після повернення Тібо Куртуа. Роль "вічного" дублера більше не влаштовує Луніна, який продемонстрував високий клас у нинішній кампанії.

Реал терпляче почекає рішення воротаря. Мадридці раді контракту до 2025 року, завдяки якому Лунін принаймні не втече безкоштовно.

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