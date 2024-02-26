Нападника Жирони та збірної України дуже хочуть бачити в АПЛ, інформує інсайдер Екрем Конур.

Довбик і Циганков на вершині пріоритетів Жирони – клуб підготував план відбиття українців від лап грандів

Йдеться про три клуби – Арсенал, Вест Хем і Ньюкасл, у якого найбагатші власники у світі. Втім, у боротьбу за Довбика готові втрутитись провідні команди інших топ-чемпіонатів (Ла Ліга, Серія А, Бундесліга). Контракт з Жироною розрахований до червня 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 28 млн євро.

Нагадаємо, Довбик став справжньою сенсацією у дебютний сезон на європейському топ-рівні – 14 голів та 7 асистів у 26 матчах.

Реал дотиснув Севілью шедевром Модріча та збільшив відрив на вершині Прімери – лінивий матч для Луніна