У матчі 2-го туру МЛС Інтер Маямі на виїзді розписав нічию з Лос-Анджелес Гелаксі (1:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

МЛС, 2-й тур

Лос-Анджелес Гелаксі – Інтер Маямі – 1:1

Голи: Йовельїч, 75 – Мессі, 90+2

Нереалізований пенальті: Пуч, 13

Вилучення: Дельгадо, 87 (Л-А Г., друга жовта картка)

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Після перемоги у першому турі над Реал Солт-Лейк (2:0) Інтер Маямі намагався розвинути свій успіх і привезти чергові три очки з Лос-Анджелеса. У складі гостей в основі вийшли всі зірки команди – Мессі, Альба, Суарес, Бускетс і Кривцов.

На 11-й хвилині Бускетс руками намагався зупинити суперника і привіз пенальті у свої ворота. До м'яча підійшов його колишній одноклубник Рікі Пуч, але не зумів переграти голкіпера (той вгадав напрямок удару). В середині тайму Пуч міг реабілітуватись, але влучив у поперечину. Мессі відповів ударом з відскоком від газону – воротар господарів впорався.

По перерві команди обмінялись 100%-ми моментами, але рахунок залишався без змін. Справжню феєрію видали обидва голкіпери, які тягнули все, що летіло у їхні ворота. Зрештою, на екваторі другої сорокап'ятихвилинки Лос-Анджедлесу нарешті вдалось продавити оборону суперника: Пуч пробив здалеку, воротар відбив, але суперник встиг перехопити і Йовельїч добив сферу у сітку.

Господарі впіймали кураж, накочуючи атаку за атакою на ворота Інтера. "Чаплі" вистояли, отримали на останній хвилині чисельну більшість (Дельгадо заробив другий "гірчичник") і у доданий час зуміли зрівняти: Мессі з району одинадцятиметрової позначки влучно замкнув простріл від Альби. Як наслідок, Інтер набрав 4 очки і очолив турнірну таблицю Східної конференції.

До слова, український захисник Сергій Кривцов за свою гру отримав від статистичного порталу SofaScore 6,8 бала. Наш земляк за 90 хвилин здійснив 85 доторків до м'яча, віддав 1 ключовий пас, здійснив 2 виноси, 1 перехоплення, 1 обіграш, 2 рази з чотирьох вигравав боротьбу за позицію, віддав 4 довгих паси з семи, заробив 1 фол, здійснив 2 порушення, 6 разів втрачав м'яч, а точність його передач становила 93%.