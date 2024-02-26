Мерсисайдський клуб офіційно підтвердив скорочення штрафу з 10 очок до 6.

Моурінью розраховує стати кабінетним чемпіоном АПЛ: "Якщо Ман Сіті спіймають на порушенні фінансового фейр-плей, то..."

17 листопада АПЛ покарала Евертон за серйозні порушення фінансового фейр-плей. "Іриски" за 3 роки мали збитки у розмірі 304 мільйонів фунтів при дозволеній "стелі" у 105 мільйонів. Клуб пішов на співпрацю зі слідством і надав усі необхідні документи, сподіваючись уникнути очкових санкцій. але перший вердикт виявився дуже жорстким.

Після вдалої апеляції команда Віталія Миколенка "набирає" 4 очки і вискакує на 15-ту сходинку АПЛ. Відрив від зони вильоту збільшився до 5 пунктів. Нагадаємо, під слідством перебувають ще кілька клубів АПЛ, зокрема, Ман Сіті.

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