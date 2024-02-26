Оболонь у стартовому турі після поновлення сезону здобув легку перемогу над Чорноморцем. "Пивовари" володіли ініціативою усю гру, однак моменти в першому таймі не були небезпечними. Мединський пробив у ворота воротарю, а удари Слободяна, Краснопіра та Прокопенка були неточними. Чорноморець же особливо безініціативно діяв у атаці – жодного удару по воротах суперника до перерви.

Зоря у більшості мінімально здолала Ворсклу – Долганський дебютував з поразки, новачок луганців став героєм

У другому таймі все продовжилось у цьому ж ключі. Краснопір пробив головою під поперечку після навісу з кутового, але Варакута здійснив сейв. Все ж на 74-й хвилині Оболонь нарешті повела в рахунку. Васильєв пропустив м'яч, Вишневський випередив його та віддав у центр штрафного. Салюк мав перехопити м'яч та вибити його, але не влучив по ньому. Краснопір опинився віч-на-віч з воротарем та з близької відстані забив досить простий гол.

Проте, Чорноморець примудрився відігратись на 84-й хвилині своїм першим і єдиним ударом по чужих воротах. Авагімян навісив з кутового, а Штогрін головою без особливих проблем переправив м'яч у нижній кут. Оболонь великими силами пішла вперед, проте вирвати перемогу так і не вдалось.

Таким чином, "пивовари" залишились у зоні перехідних матчів з 15 очками (стільки ж у Металіста 1925 та Зорі), а Чорноморець з 23 пунктами розташувався на дев'ятій сходинці.

Ротань круто закрив Шахтар – Олександрія відібрала очки в беззубих "гірників", Зубков отримав травму