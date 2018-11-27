Головні новини футболу 26 листопада: Шахтар з втратами прибув на матч з Хоффенхаймом, УПЛ назвала найкращих у 16 турі

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 26 листопада.

Хоффенхайм – Шахтар

Шахтар прибув до Німеччини на матч 5 туру Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма. Паулу Фонсека взяв на поєдинок 20 гравців – не полетіли Марлос та Ярослав Ракицький, який отримав травму.

Головний тренер Хоффенхайма Юліан Нагельсманн зазначив, що чекає від Шахтаря атакувальної гри. Паулу Фонсека також поспілкувався з журналістами та заявив, що Шахтар гратиме лише на перемогу, адже розраховує продовжити участь у єврокубках. Після цього "гірники" провели тренування на полі стадіону.

До слова, букмекери вважають Шахтар аутсайдером поєдинку.

Україна

Наставник Олександрії Володимир Шаран став найкращим тренером 16 туру УПЛ, а його підопічний Андрій Цуріков, який забив перший гол у матчі проти Динамо, був визнаний найкращим гравцем.

Українські хавбеки Ігор Худоб'як та Андрій Ткачук на правах вільних агентів покинули Акжайик. Інший українець Олександр Зінченко у складі Манчестер Сіті вирушив на матч Ліги чемпіонів проти Ліона. Іспанські ЗМІ розкритикували Романа Зозулю за вилучення в останньому матчі.

Помер Віктор Каневський – капітан Динамо часів першого чемпіонства СРСР.

Також "Футбол 24" спробував розібратись, як може вплинути на футбол в Україні введення воєнного стану.

Інші топ-події

Неймар покине ПСЖ за 200 млн євро, а трансфер відбудеться влітку 2019 року. На бразильця претендують 2 клуби – Реал та Барселона.

УЄФА підтвердив, що матч Ліги Європи Ворскла – Арсенал пройде в Полтаві попри введення воєнного стану.

"Футбол 24" підсумував тижневі виступи українців за кордоном, а також виділив основні події у топ-чемпіонатах.