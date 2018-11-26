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Ворскла – Арсенал: матч відбудеться у Полтаві попри можливе введення в Україні воєнного стану

18:28 19683 Читать на русском
Ворскла – Арсенал: матч відбудеться у Полтаві попри можливе введення в Україні воєнного стану
Ворскла прийме Арсенал у Полтаві

УЄФА підтвердив, що поєдинок 5 туру Ліги Європи Ворскла – Арсенал пройде, як і планувалось, у Полтаві на стадіоні Ворскла імені Бутовського.

УЄФА заявив, що не збирається змінювати час та місце проведення матчу 5 туру Ліги Європи Ворскла – Арсенал навіть попри вірогідність введення в Україні режиму воєнного стану.

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До слова, на поєдинок вже продані практично всі квитки.

"Як і у всіх поєдинках під егідою УЄФА, під час цього матчу будуть застосовані всі необхідні заходи безпеки", – цитує заяву організації Sky Sports.

Матч Ворскла – Арсенал відбудеться у четвер, 29 листопада. Початок о 19:55. Після 4 турів Арсенал набрав 10 очок та забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги Європи. Ворскла та Карабах набрали по 3 очки та ділять 3-4 місця у квартеті.

Ліга Європи5 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
до матчу
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дн
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23
год
:
33
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Арсенал
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