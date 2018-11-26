Хоффенхайм – Шахтар: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відповів на питання журналістів напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма.

"Ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно вигравати два матчі, що залишилися, щоб проходити далі, і тому завтра гратимемо на перемогу.

Я згоден з тренером Хоффенхайма, що завтра буде цікава гра. Перший матч показав, що обидві команди люблять атакувати, і тому завтра буде цікавий матч в плані тактики.

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Конфлікт з Росією? Так, сьогодні вся країна прокинулася, читаючи новини, але нас поки що ця ситуація безпосередньо не торкнулася. Ми продовжуємо готуватися до матчу в штатному режимі.

Ми завжди намагаємося грати у свою гру. Шахтар завжди намагається атакувати, Шахтар завжди намагається контролювати гру, і хочу сказати, поки Шахтар в моїх руках, ми будемо дотримуватися атакувальної тактики гри в будь-якому матчі. І завтрашній поєдинок не буде винятком.

Травма Ракицького? Через одного гравця наша тактика не зміниться. Тим більше, що Матвієнко може зіграти на багатьох ділянках поля.

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Я розумію, що Хоффенхайм буде намагатися здобути першу перемогу у турнірі, але зі свого боку ми постараємося не дати господарям порадіти, докладемо всіх зусиль для нашої перемоги.

Для нас важливо перемогти в завтрашньому матчі, а потім вже будемо думати про турнірні розклади. Буде це Ліги Європи або Ліга чемпіонів – про це будемо думати потім. Головне – перемогти завтра, а підсумки будемо підбивати пізніше", – цитує Фонсеку Ua-Football.