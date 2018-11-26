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ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Хоффенхайм – Шахтар: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

19:48 456 Читать на русском
Хоффенхайм – Шахтар: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відповів на питання журналістів напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма.

"Ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно вигравати два матчі, що залишилися, щоб проходити далі, і тому завтра гратимемо на перемогу.

Я згоден з тренером Хоффенхайма, що завтра буде цікава гра. Перший матч показав, що обидві команди люблять атакувати, і тому завтра буде цікавий матч в плані тактики.

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Конфлікт з Росією? Так, сьогодні вся країна прокинулася, читаючи новини, але нас поки що ця ситуація безпосередньо не торкнулася. Ми продовжуємо готуватися до матчу в штатному режимі.

Ми завжди намагаємося грати у свою гру. Шахтар завжди намагається атакувати, Шахтар завжди намагається контролювати гру, і хочу сказати, поки Шахтар в моїх руках, ми будемо дотримуватися атакувальної тактики гри в будь-якому матчі. І завтрашній поєдинок не буде винятком.

Травма Ракицького? Через одного гравця наша тактика не зміниться. Тим більше, що Матвієнко може зіграти на багатьох ділянках поля.

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Я розумію, що Хоффенхайм буде намагатися здобути першу перемогу у турнірі, але зі свого боку ми постараємося не дати господарям порадіти, докладемо всіх зусиль для нашої перемоги.

Для нас важливо перемогти в завтрашньому матчі, а потім вже будемо думати про турнірні розклади. Буде це Ліги Європи або Ліга чемпіонів – про це будемо думати потім. Головне – перемогти завтра, а підсумки будемо підбивати пізніше", – цитує Фонсеку Ua-Football.

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

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