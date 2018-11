Реал та Баварія знову зганьбились, Гвардіола знущається над командою Ярмоленка: головні підсумки євровікенду

"Футбол 24" розповідає про головні події європейського футбольного вікенду.

У Ла Лізі знову змінився лідер, а Реал повернувся на стежку ганьби

Найбільшою сенсацією 13 туру Прімери стала розгромна поразка чемпіонів Європи на полі скромного Ейбара. Хосе Луїс Менділібар повністю переграв бідолашного Сантьяго Соларі, якого фанати "бланкос" зовсім недавно були готові носити на руках. Аргентинський наставник Реала дуже швидко пройшов шлях від великого спасителя до пересічного невдахи. Мадрид настільки жалюгідно виглядав у країні басків, що іспанські ЗМІ вже пророкують Соларі передчасне звільнення. Хоча, місцева преса визнає: "Реалу потрібна перебудова складу".

Реал домовився про трансфер з талановитим Діасом, який відмовився продовжити контракт з Манчестер Сіті

На щастя для "вершкових", нинішній сезон Ла Ліги – непередбачуване божевілля, де регулярно втрачають очки усі великі клуби. Ось і цього разу спіткнулись одразу чотири команди, які випереджають Мадрид у таблиці. Барселона та Атлетіко розписали сумну нічию на Метрополітно, Еспаньйол поступився Жироні, а Леганес Луніна обіграв сенсаційний Алавес. Синхронними осічками конкурентів миттєво скористалась Севілья, яка стала новим-старим лідером першості. Однак завдяки великій щільності на вершині 6-й Реал поступається нервіонцям лише шістьма пунктами.

Лунін проти Алавеса: "сухі" ворота, нормальні оцінки, активна гра ногами та фейл, яким прогриміли іспанські ЗМІ

Андрій Лунін відстояв на "нуль" свій перший матч у Прімері, але запам'ятався веселим фейлом, з якого кепкувала уся Іспанія. Після цього Пеллегріно натякнув, що українцеві навряд чи вартує сподіватись на стабільне місце у складі: "Куельяр залишається №1".

Гвардіола знущається над командою Ярмоленка, перша поразка Саррі

Манчестер Сіті не помітив Вест Хем травмованого Андрія Ярмоленка та зміцнив своє лідерство в АПЛ. Команда Гвардіоли почувається у Лондоні, як вдома, видавши рекордну для себе серію перемог поспіль на теренах британської столиці. Попри те, що вже до 35-ї хвилини чемпіони Англії мали комфортну перевагу у три м'ячі, Хосеп Гвардіола не дозволив проявити себе Олександру Зінченку, який залишився на лаві запасних.

"Містяни" всього на два очки випереджають Ліверпуль. Команда Юргена Клоппа не залишила жодних шансів Уотфорду, продовжуючи відчайдушну боротьбу за титул. Натомість Челсі Мауріціо Саррі вже не витримує божевільного темпу лідерів. "Пенсіонери" зазнали першої поразки у сезоні, поступившись за усіма статтями Тоттенхему на Вемблі. Почеттіно та Ко – вже треті, тоді як Челсі опустився на четверту сходинку. Підопічним Саррі вже наступає на п'яти Арсенал – дві лондонські команди розділяє всього одне очко.

А ось Жозе Моурінью зробив ще один крок до можливої передноворічної відставки. "Червоні дияволи" не зуміли обіграти на Олд Траффорд аутсайдера АПЛ Крістал Пелас. 7 місце та 21 очко – далеко не той результат, на який очікували фанати МЮ перед стартом сезону.

