Зозуля потрапив на "дошку ганьби" іспанських ЗМІ: українця критикують за "дикий фол", а фанати його захищають

Від героя до антигероя. Нападник Альбасете Роман Зозуля втратив голову в матчі 15 туру Сегунди проти Ельче.

Фанати Альбасете влаштували шалений прийом українському форварду біля ворожого стадіону. Близько двох тисяч прихильників команди з Кастилія-Ла-Манча скандували ім'я Зозулі, який от-от повинен був вийти з клубного автобуса "франхівердес". У той момент ніхто навіть не підозрював, як завершиться гра для екс-форварда Дніпра проти одного з аутсайдерів другого іспанського дивізіону.

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| Nos habéis dejado sin palabras con vuestro recibimiento en el Martínez Valero.



GRACIAS AFICIÓN



¡Aúpa Alba! pic.twitter.com/pzaadVfb6x — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 25 листопада 2018 р.

Роман підкорив серця уболівальників Альбасете, насамперед, своїми бійцівськими якостями, однак на Мануель Мартінес українець сильно перегнув палицю. Його незрозумілий фол на 42-й хвилині, який залишив "механічний сир" у меншості, не підлягає якомусь раціональному поясненню. Звісно, Зозуля навряд чи втратить фанатську любов, оплески на його адресу можна було почути після прямої червоної, але ось за власну репутацію Роману доведеться хвилюватись.

Брутальний фол Зозулі, який призвів до вилучення українського форварда в матчі Сегунди

Якщо раніше іспанські ЗМІ засуджували упереджене ставлення місцевих рефері щодо Зозулі, то зараз деякі авторитетні видання просто знищують нашого форварда. Він знову постає в образі брутального гравця, який може втрати голову на рівному місці. Найжорсткіше по українцеві проїхалось авторитетне видання AS, яке назвало брутальний фол Романа ганьбою.

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"Знову на дошці ганьби: дикий і небезпечний фол Зозулі, який миттєво отримав пряму червону картку. Українець міг важко травмувати свого суперника", – пише AS, відзначаючи, що Роман не вперше зривається схожим чином.

Чимало фанів "механічного сиру" одразу взялись захищати екс-форварда збірної України, а дехто навіть звинувачував AS у розпалюванні ненависті.

"Ви – сміття. Ніколи нічого не пишете про Зозулю, а тепер викладаєте цю новину? Єдине, що ви робите, заохочуєте ненависть", – обурюється у Твіттері один з прихильників Альби.

Sois basura , nunca comentáis nada sobre Zozulia y ahora publicáis esta noticia? Lo único que hacéis es fomentar el odio.

Escoria.@diarioas https://t.co/xsVGA7ci2V — Albacetista (@AlbaceteABP2015) 25 листопада 2018 р.

Попри логічну реакцію фанатів "франхівердес", які відстоюють свого, більшість іспанських видань, навіть прихильних до Альби, засуджують поведінку Зозулі. "Кінець першого тайму запам'ятався незрозумілим рішенням Романа. На якусь мить він втратив голову та грубо збив Хосана у 50-ти метрах від воріт суперника. Після вилучення українця Луїс Раміс (наставник Альбасете – прим.ред) був змушений перебудовувати гру своєї команди", – пише El Digital de Albacete.

Натомість один з редакторів севільського El Desmarque Альваро Рамірес здивований тим, що Зозуля, побачивши перед собою "червоне світло", намагався оскаржувати рішення арбітра. "Він знову втратив голову і ще дивується червоній картці", – зазначає журналіст, який свого часу захищав нашого гравця, скривдженого ультрас Райо Вальєкано.

A Zozulya se le vuelven a cruzar los cables, vaya entrada... y se sorprende de la roja. El fallo del portero del Elche en el 0-1 tampoco tiene despedicio... https://t.co/htNpo1D2X3 @eldesmarque — Álvaro_Ramírez (@alvarillus) 25 листопада 2018 р.

"Зозуля був справедливо вилучений з поля. Велика заслуга Альбасете полягає в тому, що вони вистояли, граючи в меншості", – зазначає журналіст Серхіо Санчес.

Tengo que verlo mil y una veces porque no tengo claro si la toca. Después, Zozulia fue bien expulsado en mi opinión y el Albacete tuvo mucho mérito aguantando más de una parte con 10. — Sergio Sánchez (@sergiostd) 25 листопада 2018 р.

На щастя для Романа, у матчі Ельче – Альбасете трапився ще більш скандальний епізод, який затьмарив грубий фол нашого нападника. Річ у тім, що головним антигероєм зустрічі став зовсім не українець, а головний арбітр Луїс Мілла. Рефері зарахував гол рукою Акуньї! Партнер Зозулі вирішив піти стопами Марадони та досить оригінально приніс "франхівердес" мінімальну перемогу, скопіювавши "руку Бога".

Севільська бригада арбітрів прийняла на себе головний удар ЗМІ, а Зозуля міг трохи полегшено святкувати з партнерами четверту перемогу в п'яти матчах. Втім українцеві слід зробити серйозні висновки, адже після інциденту на Естадіо Мануель Мартінес судді ставитимуться до нього ще більш прискіпливо... або упереджено.