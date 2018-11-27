Главные новости футбола 26 ноября: Шахтер с потерями прибыл на матч с Хоффенхаймом, УПЛ назвала лучших в 16 туре

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 ноября.

Хоффенхайм – Шахтер

Шахтер прибыл в Германию на матч 5 тура Лиги чемпионов против Хоффенхайма. Паулу Фонсека взял на поединок 20 игроков – не полетели Марлос и Ярослав Ракицкий, получивший травму.

Главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн отметил, что ждет от Шахтера атакующей игры. Паулу Фонсека также пообщался с журналистами и заявил, что Шахтер будет играть только на победу, ведь рассчитывает продолжить участие в еврокубках. После этого "горняки" провели тренировку на поле стадиона.

К слову, букмекеры считают Шахтер аутсайдером поединка.

Украина

Наставник Александрии Владимир Шаран стал лучшим тренером 16 тура УПЛ, а его подопечный Андрей Цуриков, который забил первый гол в матче против Динамо, был признан лучшим игроком.

Украинские хавбеки Игорь Худобяк и Андрей Ткачук на правах свободных агентов покинули Акжайык. Другой украинец Александр Зинченко в составе Манчестер Сити отправился на матч Лиги чемпионов против Лиона. Испанские СМИ раскритиковали Романа Зозулю за удаление в последнем матче.

Умер Виктор Каневский – капитан Динамо времен первого чемпионства СССР.

Также "Футбол 24" попытался разобраться, как может повлиять на футбол в Украине введение военного положения.

Другие топ-события

Неймар покинет ПСЖ за 200 млн евро, а трансфер состоится летом 2019 года. На бразильца претендуют 2 клуба – Реал и Барселона.

УЕФА подтвердил, что матч Лиги Европы Ворскла – Арсенал пройдет в Полтаве, несмотря на введение военного положения.

"Футбол 24" подытожил недельные выступления украинцев за рубежом, а также выделил основные события в топ-чемпионатах.