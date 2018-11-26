Помер легендарний капітан Динамо Віктор Каневський

Легендарний форвард київського Динамо та збірної СРСР Віктор Каневський пішов з життя.

Віктор Каневський помер у віці 83 років, повідомив журналіст Деві Аркадьєв у facebook.

Легендарний нападник виступав за Динамо у 1953 - 1964 роках, провівши за київський клуб 195 матчів, в яких відзначився 80-ма голами.

У 1961 році він разом з Динамо виграв чемпіонат СРСР, в 1964-му – Кубок СРСР. Тренував запорізький Металург, харківський Металіст, Буковину, Дніпро і Динамо (Ірпінь), працював помічником головного тренера Пахтакора і Таврії. З 1988 року проживав в США.

"Команда загинула – він постарів на кількадесят років". Син Олега Базилевича про батька, Голодомор і трагедію Пахтакора