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Цуріков став найкращим гравцем 16-го туру УПЛ

15:46 104 Читать на русском
Цуріков став найкращим гравцем 16-го туру УПЛ
Андрій Цуріков / Фото ФК Олександрія

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 16-го туру Прем'єр-ліги 2018/19.

Захисник Олександрії Андрій Цуріков став найкращим гравцем 16-го туру чемпіонату України.

Олександрія – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У матчі проти Динамо Цуріков відзначився голом та заробив пенальті, який у підсумку дозволив олександрійцям здобути сенсаційну перемогу (2:1).

До складу експертної ради увійшли: Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Артур Валерко, Йожеф Сабо, Віктор Грачов, Олег Венглинський, Олександр Сопко.

Шаран – найкращий тренер 16-го туру УПЛ

Україна16 тур

Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

Олександрія
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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УПЛ Олександрія - Динамо Андрій Цуріков Андрій Цуріков Олександрія Олександрія
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