Наші за кордоном: Безус тримає рівень, злети і падіння Бацули, пристрасті у Грузії і por favor Зозулі

Минулий тиждень важко назвати видатним, якщо оцінювати здобутки наших земляків у європейських чемпіонатах.
Однак приємних звісток вистачало: Роман Безус оформив гол+пас, Олександр Азацький виграв Кубок Грузії, Андрій Лунін дебютував у стартовому складі в Прімері, Андрій Бацула також зіграв прем’єрний матч за свій Кортрейк і відзначився суперечливими результативними діями, Микола Ковталюк знову забив, а Владлен Юрченко, здається, знаходить себе.
Англія
Олександр Зінченко потрапив у заявку на матч з Вест Хемом (4:0), проте на поле не вийшов.
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Андрій Ярмоленко (ВестХем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин
Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 1 матч, 90 хвилин
Іспанія
Андрій Лунін вперше з’явився у старті Леганеса в Ла Лізі і, попри всі труднощі, зберіг ворота на замку. "Огірки" здолали Алавес (1:0).
Лунін проти Алавеса: "сухі" ворота, нормальні оцінки, активна гра ногами та фейл, яким прогриміли іспанські ЗМІ
Луго без травмованого Василя Кравця обіграв Кордову (2:1). Роман Зозуля відіграв лише 42 хвилини проти Ельче, зате встиг за цей час зробити чимало.
Вилучення Романа на 00:55
Спочатку Зозуля долучився до забитого голу Альбасете, який виявився єдиним у матчі, а потім пішов у грубий підкат, який завершився для українця червоною карткою. Не допомогли і благання та "por favor" на адресу арбітра.
Зозуля потрапив на "дошку ганьби" іспанських ЗМІ: українця критикують за "дикий фол", а фанати його захищають
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Андрій Лунін (Леганес) – 2 матчі, 94 хвилини
Василь Кравець (Луго) – 11 матчів, 3ж.к., 963 хвилини
Роман Зозуля (Альбасете) – 14 матчів, 3 голи, 4ж.к., 1 ч.к., 1171 хвилина
Іван Зотько (Ельче) – 1 матч, 10 хвилин
Німеччина
Євген Коноплянка з лави запасних спостерігав за феєричною перемогою свого Шальке над Нюрнбергом (5:2).
Борис Тащі допоміг Дуйсбургу на виїзді здолати Армінію (1:0). Українець відіграв весь матч і наприкінці зустрічі мав хороший момент для того, щоб забити. Минуло чотири хвилини і "зебри" таки вразили ворота суперника, щоправда, без участі Тащі.
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Євген Коноплянка (Шальке) – 5 матчів, 1 ч.к., 296 хвилин
Борис Тащі (Дуйсбург) – 13 матчів,1 гол, 3 ж.к., 899 хвилин
Франція
Пилипа Будківського не було в заявці на матч Сошо з Осером (1:4).
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Пилип Будківський (Сошо) – 9 матчів, 1 ж.к., 230 хвилин
Бельгія
Роман Безус продовжує тягнути Сент-Трюйден. Вже на 6-й хвилині українець відзначився
забитим голом, а на 66-й віддав гольову передачу.
Роман відіграв 82 хвилини і допоміг своїй команді обіграти Андерлехт, за який весь поєдинок провів Євген Макаренко. Особливим вийшов дебют Андрія Бацули за Кортрейк. Все почалося жахливо – вже на 17-й хвилині м’яч влучив у руку екс-гравцю Олександрії – пенальті. Однак менш, ніж через 10 хвилин Бацула видав класний асист на партнера – 1:1. До завершення зустрічі Кортрейку вдалося ще раз вразити ворота Остенде і перемогти 2:1.
Руслан Маліновський вийшов лише по перерві, коли його Гент програвав Серкль-Брюгге 0:2. Кардинально змінити перебіг подій на полі українцю не вдалося. Генк зумів відіграти один гол на 6-й компенсованій хвилині. Українець подав кутовий, який закінчився взяттям воріт.
В потенційно "українському" матчі Гент-Антверпен (0:0) наших на полі не було. Ігор Пластун дискваліфікований, Роман Яремчук травмований, Єгор Назарина просидів весь матч на лаві запасних.
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Ігор Пластун (Гент) –13 матчів,1 ч.к.,1170 хвилин
Євген Макаренко (Андерлехт) – 14 матчів, 4ж.к., 1144 хвилини
Роман Безус (Сент-Трюйден) – 11 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1 ч.к.,913 хвилин
Роман Яремчук (Гент) – 15 матчів, 5 голів, 2ж.к., 1147 хвилин
Руслан Маліновський (Генк) – 15 матчів, 7 голів, 3ж.к., 1 ч.к., 1131 хвилина
Єгор Назарина (Антверпен) – 7 матчів, 427 хвилин
Андрій Бацула (Кортрейк) – 1 матч, 90 хвилин
Валерій Лучкевич (Стандард)
Туреччина
Аланьяспор вдома розтрощив Кайсеріспор з Олександром Кучером у складі. Як це парадоксально не звучало б, українець фатальних помилок не припускався, проте свою команду не врятував. Лише жовта картка в пасиві. У протистоянні Сівасспора та Різеспора (1:1) українці з’явилися на полі лише у другому таймі. Сергій Рибалка вийшов на заміну на 63-й хвилині, коли його команда поступалася, а Олександр Гладкий був кинутий у бій лише в компенсований час. Євген Опанасенко з лави запасних спостерігав за грою Галатасарай-Коньяспор (1:1).
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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 12 матчів, 917 хвилин
Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор) – 7 матчів, 3 голи, 1 ч.к., 529 хвилин
Євген Опанасенко (Коньяспор) – 3 матчі, 172 хвилини
Артем Кравець (Кайсеріспор) – 4 матчі, 49 хвилин
Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 4 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин
Олександр Гладкий (Різеспор) – 7 матчів,1 ж.к., 64 хвилини
Греція
Минулого тижня українці в чемпіонаті Греції на поле не виходили. Владислав Наумець та Орест Кузик у заявку Яніни не потрапили, а їхня команда здолала Левадіакос (2:0). Дмитро Чигринський опинився на лаві запасних у матчі з Панаітолікосом, а його АЕК програв (1:2). Аналогічно минув матч ПАОК – Ксанті (2:0) для Євгена Шахова.
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Євген Хачеріді (ПАОК) – 2 матчі, 2 ж.к., 180 хвилин Євген Шахов (ПАОК) – 4 матчі, 1 ж.к., 280 хвилин
Орест Кузик (Яніна) – 4 матчі, 177хвилин
Владислав Наумець (Яніна)
Дмитро Чигринський (АЕК) – 5 матчів, 450 хвилин
Ілля Марковський (ПАОК)
Чехія
Тарас Качараба відбігав весь матч за Слован, який протягом всього ігрового часу атакував, грав у більшості, проте не втримав перевагу у двобої з Вікторією з Пльзені (1:1). Едуард Соболь вийшов у старті Яблонця на важливий поєдинок проти Спарти (0:0). Українець відіграв 82 хвилини і отримав жовту картку.
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Тарас Качараба (Слован) – 14 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1216 хвилин
Едуард Соболь (Яблонець) – 2 матчі, 1 ж.к., 156 хвилин
Данія
У п’ятницю Вайле поділив очки з Ольборгом (1:1), а Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт відіграв весь матч та відзначився жовтою карткою. Владлен Юрченко з’явився на полі на 70-й хвилині. На той момент Вайле поступався і тренерський штаб випустив дует Юрченко-Мукколі. Вже через 10 хвилин українець асистував, а албанець у розкішному стилі відправив м’яч у сітку. На останніх хвилинах джокери змінили ролі – Мукколі віддав передачу, а Юрченко відмінно пробивав головою під поперечку – кіпер врятував Ольборг. Після гри наставник Вайле хвалив Юрченка. Мабуть, настав час випускати українця у старті.
Починаючи з 02:45 пас Владлена і його класний удар
З таким же рахунком завершили очне протистояння Вендіссель та Есб’єрг. На лавах запасних його провели Мирослав Славов та Юрій Яковенко.
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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 12 матчів, 2 голи, 2ж.к., 395 хвилин
Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 5 матчів, 3ж.к., 291 хвилина
Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин
Мирослав Славов (Вендіссель) – 3 матчі, 197 хвилин
Роман Мисак (Орхус)
Владлен Юрченко (Вайле) – 3 матчі, 47 хвилин
Сербія
Раднічки з Тарасом Бондаренком у старті приймали лідера чемпіонату – Црвену Звезду. В одному з епізодів українець отримав болісний удар по голові, проте поєдинок продовжив. Матч невикористаних можливостей завершився внічию 2:2. Раднічки продовжують йти другими.
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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 13 матчів, 1 гол, 1072 хвилини
Сергій Кулинич (Спартак) – 2 матчі, 98 хвилин
Македонія
Вардар провів два поєдинки на тижні і обидва без Євгена Новака. Спочатку команда українця програла у "дербі Скоп’є" Работнічкам (0:1), а в неділю з таким же рахунком обіграла Сілекс.
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Євген Новак (Вардар) – 14 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 1260 хвилин
Хорватія
Дмитро Льопа повернувся у заявку Осієка, проте на поле не вийшов, а його команда зіграла внічию із загребським Локомотивом (2:2).
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Дмитро Льопа (Осієк) – 4 матчі, 1 ж.к., 116 хвилин
Словаччина
ДАК не зумів вдома обіграти Тренчин (0:0), а наші Станіслав Біленький та Максим Третьяков отримали по 4 та 15 хвилин відповідно. Данило Бескоровайний відіграв 90 хвилин за Земплін, який у непростому матчі здолав Сеницю (4:2). Оборона переможців діяла не безпомилково, проте нашого гренадера звинувачувати у пропущених голах все ж не варто. Слован Артема Сухоцького втратив очки у домашній грі з Ружомбероком (1:1). Українець відіграв 90 хвилин і не брав участі в ключових епізодах матчу. Нітра на виїзді не без проблем здолала Спартак з Трнави (3:2). Наш Ілля Чередниченко був замінений на 71-й хвилині, коли його команда поступалася 1:2. Участі в гольових моментах екс-гравець Металіста не брав.
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Артем Сухоцький (Слован) –11матчів, 1 ж.к., 973 хвилини Данило Бескоровайний (Земплін) – 10 матчів,3 ж.к., 831 хвилина
Максим Третьяков (ДАК 1904) – 10 матчів, 1 гол, 379 хвилин
Ілля Чередниченко (Нітра) – 10 матчів, 1 ж.к., 384 хвилини
Ілля Терещенко (Подбрезова) – 2 матчі, 21 хвилина
Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 5 матчів, 13 хвилин
Олександр Моргос (Тренчин)
Угорщина
Академія Пушкаша скористалася двома провалами в обороні Халадаша. Як наслідок – 0:2 для команди Юрія Габовди, який відіграв весь матч. Гонвед розійшовся миром з Мезакьовешдом (1:1). Шандор Вайда був замінений в компенсований час, а Михайло Месхі вийшов на поле на 89-й хвилині. Ференцварош Сергія Реброва вдома переміг аутсайдера Кішварду (2:0). За господарів 90 хвилин відіграв Іван Петряк, а за гостей – Павло Лук’янчук (перший матч у старті) та Артем Мілевський. Роман Карасюк вийшов у складі гостей відразу по перерві. В одному з епізодів Петряк і Роланд Варга розіграли кутовий, далі був навіс і гол Абрахама Фрімпонга. Наприкінці зустрічі Іван міг забивати сам, проте перекинув і голкіпера, і ворота.
Олександр Надь пропустив лише раз – цього було достатньо Відеотону для того, щоб святкувати перемогу над Дебреценом (1:0). Наш воротар ну зумів нейтралізувати вихід сам на сам з нападником. Сергій Шестаков, Артем Кичак та Євген Селін відіграли від дзвінка до дзвінка у протистоянні Дьошдьора і МТК (3:2). Захист гостей був особливо слабким і Кичаку доводилося багато працювати. До 80-ї хвилини зберігався рахунок 3:0, проте зусилля екс-динамівця Балажа Фаркаша (гол плюс зароблений пенальті) дозволили МТК уникнути розгрому.
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Сергій Ребров (Ференцварош) – 10 матчів:6 перемог, 2 нічиїх, 2 поразки
Олександр Надь (Дебрецен) – 15 матчів, 19 пропущених голів, 2 ж.к., 1350 хвилин
Артем Кичак (МТК) – 15 матчів, 22 пропущених голи, 1 ж.к., 1350 хвилин
Євген Селін (МТК) – 12 матчів, 2ж.к., 944 хвилини
Іван Петряк (Ференцварош) – 15матчів, 4 голи, 3ж.к., 1223 хвилини Темур Парцванія (Кішварда) – 4 матчі, 360 хвилин
Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 13 матчів, 1 ж.к., 1126 хвилин
Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 8 матчів, 1 ж.к., 378 хвилин
Роман Карасюк (Кішварда) – 12 матчів, 1 ж.к., 538 хвилин
Юрій Габовда (Халадаш) – 13 матчів, 3 ж.к., 1125 хвилин
Віктор Гей (Кішварда) – 4 матчі, 283 хвилини
Богдан Мельник (Кішварда) – 11 матчів, 902 хвилини
Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 14 матчів, 3 голи, 1092 хвилини
Павло Лук’янчук (Кішварда) – 2 матчі, 1 ж.к., 129 хвилин
Артем Мілевський (Кішварда) – 5 матчів, 2 ж.к., 233 хвилини
Андрій Черепко (Кішварда)
Польща
Лех нарешті переміг і перервав свою безвиграшну серію. Володимир Костевич відіграв 90 хвилин у матчі з плоцькою Віслою і вже на третій хвилині класно пробивав по воротах з лівої. Згодом вихованець Карпат не порозумівся з воротарем і м’яч ледь не влетів у сітку господарів. Через кілька хвилин Вісла таки забила, втім познанцям вдалося відігратися – перемога 2:1. В одному з епізодів Костевич видав передачу на лідера Леха Крістіана
Гюткяера, проте кіпер потягнув удар данця головою. Коментатори назвали цей пас українця "ідеальним".
Краковія практично усі 90 хвилин оборонялася у матчі з Шльонском, проте здобула нічию (1:1). Олексій Дитятьєв провів на полі весь матч і в компенсований час отримав попередження. Антон Каніболоцький мав традиційно багато роботи і здійснив кілька сейвів, втім не врятував свою Медзь від поразки. Погонь забила двічі: спочатку Антон програв футбольний буліт, а потім був безсилим проти шаленого удару в "дев’ятку".
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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 13 матчів, 3ж.к., 1090 хвилин
Андрій Богданов (Арка) – 8 матчів, 2 ж.к., 479 хвилин
Антон Каніболоцький (Медзь) – 9 матчів, 17 пропущених голів, 810 хвилин
Володимир Костевич (Лех) – 10 матчів, 1 гол, 835 хвилин
Білорусь
Битва Торпедо та Торпедо-БелАЗ завершилася перемогою гостей (2:0). Відкрив рахунок у матчі наш Богдан Мишенко. Дмитро Юсов з’явився по перерві і провів на полі 23 хвилини.
Гол Богдана на 02:00
ФК Мінськ вдома програв Неману (1:2), а за столичну команду по 90 хвилин провели Владислав Насібулін, Олександр Васильєв та Євген Бохашвілі. Останній зумів відзначитися забитим голом.
Гол Євгена на 03:15
В протистоянні чемпіона БАТЕ та передостанньої команди ліги Луча все йшло до сенсації. Вперше з вересня місце у воротах мінчан зайняв наш Денис Шеліхов і відіграв 66 хвилин – далі було зіткнення із суперником, розсічення, травма і подальша заміна. На той момент Луч перемагав 1:0, проте за 7 заключних хвилин БАТЕ відзначився 4 рази. Брестське Динамо розійшлося миром з Гомелем (0:0) – Олександр Нойок, Олексій
Хобленко, Бадрі Акубардія, Сергій Шаповал і Дмитро Терещенко провели на полі весь матч, а Олександр Батищев був замінений на 90-й хвилині.
Смолевичі вдома програли солігорському Шахтарю (0:2), а Олександр Каплієнко відіграв весь поєдинок у складі аутсайдера ліги.
Вже без нашого тренера Сергія Літовченка могильовський Дніпро, який офіційно покинув еліту, вдома програв мінському Динамо (0:3). В дуелі Слуцька та Іслочі (0:1) мінімальну перемогу здобула команда Михайла Калугіна, який відіграв весь матч. З таким же рахунок Вітебськ вдома переміг Городею, а за господарів весь поєдинок провели Олег Карамушка та Артем Старгородський.
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Андрій Деркач (Дніпро Мг) – 9 матчів, 2ж.к., 800 хвилин
Євген Чепурненко (Дніпро Мг) – 6 матчів, 343 хвилини
Артем Пилипенко (Дніпро Мг)
Сергій Рудика (Дніпро Мг) – 12 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 966 хвилин
Владислав Насібулін (ФК Мінськ) – 9 матчів, 4 голи, 1 ж.к., 727 хвилин
Олександр Васильєв (ФК Мінськ) – 24 матчі, 2 голи, 4 ж.к., 2144 хвилини
Євген Бохашвілі (ФК Мінськ) – 13 матчів, 4 голи, 2 ж.к., 1156 хвилин
Анатолій Тимофєєв (Смолевичі) – 23матчі, 27 пропущених голів, 2070 хвилин
Сергій Рожок (Смолевичі) – 21 матч, 3ж.к., 1699 хвилин Олександр Каплієнко (Смолевичі) – 27 матчів, 4ж.к., 2343 хвилин
В’ячеслав Лухтанов (Смолевичі) – 9 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 705 хвилин
Богдан Мишенко (Торпедо БелАЗ) – 25 матчів, 6 голів, 4ж.к., 1468 хвилин
Дмитро Юсов (Торпедо БелАЗ) – 25 матчів, 5 голів, 1156 хвилин
Олег Карамушка (Вітебськ) – 20 матчів, 1 гол, 1571 хвилина
Артем Старгородський (Вітебськ) – 13 матчів, 1137 хвилин
Олексій Хобленко (Динамо Бр) – 11 матчів, 4 голи, 3 ж.к., 825 хвилин
Олександр Нойок (Динамо Бр) – 13 матчів, 2 голи, 2ж.к., 1088 хвилин
Денис Шеліхов (Луч Мінськ) – 16 матчів, 24 пропущених голи, 1416 хвилин
Михайло Калугін (Іслоч) – 8 матчів, 2 ж.к., 698 хвилин
Руслан Зубков (Неман) – 2 матчі, 54 хвилини
Олександр Батищев (Гомель) – 29 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 2555 хвилин
Сергій Шаповал (Гомель) – 11 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 948 хвилин
Дмитро Терещенко (Гомель) – 28 матчів, 5 ж.к., 2480 хвилин
Бадрі Акубардія (Гомель) – 11 матчів, 1 гол, 954 хвилин
Казахстан
Про завершення чемпіонату Казахстану ми писали у минулому випуску рубрики. Зате в суботу відбувся фінал Кубка країни, де зустрічалися Атирау нашого Різвана Аблітарова та Кайрат Адерінсоли Есеоли. Клуб з Алма-Ати оригінально підійшов до турніру і довіряв у кубкових матчах лише своїй молоді, відтак Есеола участі у фіналі не брав. Зате в ключовому матчі у старті Атирау вийшов Аблітаров. Долю зустрічі вирішив один гол гранда, проте безпосередньої вини Аблітарова у тому епізоді не було. Провал захисту і удар з меж штрафного майданчика.
Кіпр
Ерміс Ярослава Мартинюка і Докса Євгена Павлова зіграють сьогодні.
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Євген Павлов (ДоксаКатокопіас) – 7 матчів, 2ж.к., 400 хвилин
Болгарія
На оборону аутсайдера ліги Вереї важко дивитися без сліз. Прикро, що участь в цьому бере наш Денис Васильєв. Українець та його партнери по обороні напомилялися достатньо – знову розгром. Цього разу 0:6 від Бероє.
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Денис Васильєв (Верея) – 11 матчів, 1 ж.к., 921 хвилина
Молдова
Богдан Бойчук та Владислав Краєв вже традиційно вийшли в старті Динамо-Авто і допомогли своїй команді здолати Мілсамі (1:0) в заключному матчі чемпіонату Молдови. Клуб з українцями фінішував на 6-й сходинці (при восьми учасниках). Дуель Олега Єрмака та Андрія Блізніченка не відбулася, оскільки обидва не потрапили у заявку на матч Зоря-Шериф (0:2). Перші покинули еліту, а другі стали чемпіонами.
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Богдан Бойчук (Динамо-Авто) – 20 матчів, 2 голи, 4ж.к., 1791 хвилина
Олег Єрмак (Зоря Бєльці) – 20 матчів, 1 гол, 6ж.к., 1530 хвилин
Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 12 матчів, 2 ж.к., 950 хвилин
Олександр Лапін (Динамо-Авто) – 4 матчі, 259 хвилин
Андрій Блізінченко (Шериф)
Азейбарджан
Дмитро Безотосний повернувся у стартовий склад і допоміг Габалі на виїзді перемогти Кешлю (2:1). Єдиний гол уродженець Хмельницького пропустив після виходу віч-на-віч. Дмитро вийшов з воріт, проте нападник господарів Аміл Юнанов перекинув кіпера. Віталій Квашук провів матч Карабах-Сабаїл (1:1) на лаві запасних. Марко Девіч поки відновлюється після травми і з’являється в українському медіа просторі не через виступи за
Сабаїл.
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Марко Девіч (Сабах) – 8 матчів, 5 голів, 2 ж.к., 720 хвилин
Віталій Квашук (Сабах) – 10 матчів, 1 ж.к., 725 хвилин
Дмитро Безотосний (Габала) – 8 матчів, 11 пропущених голи, 630хвилин
Кирило Петров (Нефтчі) – 9 матчів, 785 хвилин
Ігор Коротецький (Сабаїл) – 6 матчів, 2ж.к., 426 хвилин
Вірменія
Пюнік, у старті якого вийшов Максим Трусевич, протягом всього матчу переважав Арарат, проте пропустив єдиний гол в матчі з 40 метрів поступився 0:1 Арарат-Вірменія ще до перерви відвантажив три голи Арцаху, у складі якого вийшов Олександр Тупчієнко. Матч завершився з рахунком 3:1, а наш земляк відіграв 45 хвилин. Данило Рябенко дебютував у воротах Лорі в матчі з Гандзасаром (0:2). Українець неодноразово вступав у гру, врятував Лорі після виходу сам на сам, проте двічі пропустив. Другий гол влетів у ворота екс-кіпера Сталі з пенальті.
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Максим Трусевич (Пюнік) – 13 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1124 хвилини
Олександр Тупчієнко (Арцах) – 11 матчів, 2ж.к., 867 хвилин
Данило Рябенко (Лорі) – 1 матч, 2 пропущених голи, 90 хвилин
Грузія
Діла вдома розгромила Самтредіа (3:0), а Микола Ковталюк відзначився черговим забитим голом вже в компенсований час і відсвяткував його в стилі росіянина Артема Дзюби. Уродженець Самбора, що на Львівщині, продовжує гонитву за Георгієм Габедавою, найкращим бомбардиром Еровнулі ліги на даний момент. Ігор Кошман у цьому матчі відіграв за гостей 19 хвилин. Олександр Азацький провів 90 хвилин у матчі проти Чихури, а його кутаїське Торпедо тріумфувало 2:0. Станіслав Причиненко відбігав весь матч за Колхеті проти Руставі (0:1). Кирило Дорошенко провів поєдинок на лаві запасних.
У неділю в Батумі відбувся фінал Кубка Грузії. Першолігова Гагра під керівництвом екс- тренера Олімпіка Дениса Хомутова здійснила справжню сенсацію і пробилася у вирішальну стадію. Більше того, до 74-ї хвилини фіналу проти кутаїського Торпедо саме Гагра вела в рахунку 2:0! Проте далі сталося щось неймовірне – команда Хомутова двічі пропустила (один з голів на 90+1 хвилині з пенальті) і вимушена була грати у екстратаймах. Вони
завершилися лише вилученням гравця Торпедо і підсумковою серією пенальті. Примітно, що у воротах Гагри протягом всього сезону стояв українець Вадим Шевчук. На жаль, 20-річному екс-гравцю Ворскли не судилося стати героєм – чотири удари з позначки стали для нього своєрідним Днем бабака. Кожного разу наш кіпер завалювався в лівий бік і жодного удару парирувати не зміг. Зрештою, можемо порадіти за іншого українця – колишній захисник Динамо, Металіста та Чорноморця Олександр Азацький відіграв 120 хвилин за переможців і здобув Кубок Грузії!
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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 29 матчів, 3 голи, 5 ж.к., 2224 хвилини
Микола Ковталюк (Діла) – 28 матчів, 18 голів, 4ж.к., 1825 хвилин
Сергій Третяк (Сіоні) – 8 матчів, 551 хвилина
Сергій Погорілий (Самтредіа) – 6 матчів, 17 пропущених голів, 1 ж.к., 540 хвилин
Ігор Кошман (Самтредіа) – 15 матчів, 1 гол, 835 хвилин
Дмитро Ульянов (Самтредіа) – 2 матчі, 178 хвилин
Єгор Смирнов (Самтредіа) – 3 матчі, 145 хвилин
Ілля Михальов (Колхеті) – 20 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1750 хвилин
Кирило Дорошенко (Колхеті) – 13 матчів, 1 гол, 992 хвилини
Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 15 матчів, 3 ж.к., 1350хвилин
Станіслав Причиненко (Колхеті) – 8 матчів, 1 ж.к., 640 хвилин