Хоффенхайм – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Хоффенхайм та Шахтар зустрінуться у поєдинку 5 туру Ліги чемпіонів 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Хоффенхайм – Шахтар в рамках 5 туру Ліги чемпіонів відбудеться 27 листопада на стадіоні Вірсоль Райн-Накар Арена у Зінсхаймі. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Хоффенхайм – Шахтар, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Фахівці авторитетної букмекерської контори William Hill важають Хоффенхайм фаворитом матчу. Коефіцієнт на перемогу німців становить 1.83. Тріумф Шахтаря оцінюється балом 3.90, а нічийний підсумок гри – 4.00.

Bwin дає схожі коефіцієнти на підсумок зустрічі. На звитягу німецької команди пропонують поставити з коефіцієнтом 1.85. Перемога команди Паулу Фонсеки оцінюється у 3.75, нічия – 4.10.

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До слова, в матчі 1 туру Ліги чемпіонів у Харкові Шахтар та Хоффенхайм розійшлися миром 2:2. Після 5 турів "гірники" замикають турнірну таблицю групи F, набравши лише 2 очки. У Хоффенхайма на бал більше. Лідирує Манчестер Сіті (9 очок), Ліон має в активі 6 пунктів.