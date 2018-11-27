toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Хоффенхайм – Шахтар: "гірники" провели тренування на стадіоні господарів

26 листопада 23:28 90 Читать на русском
Хоффенхайм – Шахтар: "гірники" провели тренування на стадіоні господарів
Тренування Шахтаря / ФК Шахтар

Донецький Шахтар випробував газон стадіону Хоффенхайма перед матчем Ліги чемпіонів.

Ввечері 26 листопада гравці Шахтаря потренувались на газоні стадіону Райн-Некар-Арени, де завтра відбудеться матч Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма.

Хоффенхайм – Шахтар: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Підопічні Паулу Фонсеки розпочали з розминки, а потім перейшли до відпрацювання ігрових моментів, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Хоффенхаймом та Шахтарем відбудеться 27 листопада, початок гри заплановано на 22:00.

Хоффенхайм – Шахтар: Фонсека взяв у Німеччину 20 гравців

Після 4 турів німецький клуб має у своєму активі 3 очки та розташовується на 3 місці у групі, Шахтар з 2 заліковими пунктами перебуває на дні турнірної таблиці.

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм
до матчу
20
год
:
58
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Хоффенхайм - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
58
хв
Хоффенхайм
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук