Хоффенхайм – Шахтар: "гірники" провели тренування на стадіоні господарів

Донецький Шахтар випробував газон стадіону Хоффенхайма перед матчем Ліги чемпіонів.

Ввечері 26 листопада гравці Шахтаря потренувались на газоні стадіону Райн-Некар-Арени, де завтра відбудеться матч Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма.

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Підопічні Паулу Фонсеки розпочали з розминки, а потім перейшли до відпрацювання ігрових моментів, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів між Хоффенхаймом та Шахтарем відбудеться 27 листопада, початок гри заплановано на 22:00.

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Після 4 турів німецький клуб має у своєму активі 3 очки та розташовується на 3 місці у групі, Шахтар з 2 заліковими пунктами перебуває на дні турнірної таблиці.