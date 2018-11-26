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Ліон – Манчестер Сіті: Зінченко полетів на матч Ліги чемпіонів

18:05 129 Читать на русском
Ліон – Манчестер Сіті: Зінченко полетів на матч Ліги чемпіонів
Олександр Зінченко / соцмережі

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до списку гравців, які вирушили у Ліон на матч Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті опублікував список з 19 гравців, які вирушили на матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліона. Серед футболістів є і прізвище нашого співвітчизника Олександра Зінченка.

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Нагадаємо, Ліон прийматиме Манчестер Сіті 27 листопада, початок матчу о 22:00. Наразі підопічні Гвардіоли очолюють турнірну таблицю своєї групи, маючи в активі 9 очок, Ліон – 2-ий з 6 заліковими пунктами.

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Зауважимо, що Олександр Зінченко цього сезону одного разу зіграв у матчі Ліги чемпіонів. Минулого туру у матчі проти Шахтаря український легіонер відіграв усі 90 хвилин у складі "містян".

Ліга чемпіонів5 турСтад де Жерлан (Ліон)

Ліон - Манчестер Сіті: Вівторок 27 листопада 2018

Ліон
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Манчестер Сіті
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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Ліон - Манчестер Сіті
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