Ліон – Манчестер Сіті: Зінченко полетів на матч Ліги чемпіонів

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до списку гравців, які вирушили у Ліон на матч Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті опублікував список з 19 гравців, які вирушили на матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліона. Серед футболістів є і прізвище нашого співвітчизника Олександра Зінченка.

Нагадаємо, Ліон прийматиме Манчестер Сіті 27 листопада, початок матчу о 22:00. Наразі підопічні Гвардіоли очолюють турнірну таблицю своєї групи, маючи в активі 9 очок, Ліон – 2-ий з 6 заліковими пунктами.

Зауважимо, що Олександр Зінченко цього сезону одного разу зіграв у матчі Ліги чемпіонів. Минулого туру у матчі проти Шахтаря український легіонер відіграв усі 90 хвилин у складі "містян".

Here's the 19-player travelling squad on their way to this afternoon.



#mancity pic.twitter.com/6r21DLv81n