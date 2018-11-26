Неймар покине ПСЖ за 200 млн євро, – ЗМІ

Французький Парі Сен-Жермен погодився продати бразильського форварда Неймара в літнє трансферне вікно.

Парижани готові відпустити 26-річного нападника, повідомляє AS із посиланням на телеканал Beteve.

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Неймар прагне повернутися до іспанського чемпіонату, де раніше виступав за Барселону, й зумів умовити босів ПСЖ відпустити його. Ціна питання – 200 млн євро. Наразі Нем, за інформацією видання, має 2 варіанти продовження кар'єри в Ла Лізі – повернення до Барси або перехід у мадридський Реал, де має замінити Кріштіану Роналду.

Напередодні була інформація, що Усман Дембеле може спровокувати повернення Неймара в Барселону. У сезоні 2018/19 бразильський форвард провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.