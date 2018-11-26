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Шаран – найкращий тренер 16-го туру УПЛ

14:52 304 Читать на русском
Шаран – найкращий тренер 16-го туру УПЛ
Володимир Шаран / Фото ФК Олександрія

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера 16-го туру Прем'єр-ліги.

Наставник Олександрії Володимир Шаран визнаний найкращим тренером 10-го туру УПЛ за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Олександрія – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, підопічні Шарана у домашньому поєдинку сенсаційно перемогли київське Динамо (2:1).

Ця перемога дозволила олександрійцям піднятись на друге місце у турнірній таблиці. Зараз команда Шарана має в активі 33 очки та поступається Шахтарю на 8 пунктів.

Шахтар відірвався від Динамо попри нічию, Олександрія зробила заявку на "срібло" і Лігу чемпіонів – висновки 16 туру УПЛ

Україна16 тур

Олександрія - Динамо: Неділя 25 листопада 2018

Олександрія
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Олександрія - Динамо Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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