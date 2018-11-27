В Україні ввели воєнний стан: як це може вплинути на футбол

Верховна рада України затвердила указ Президента України Петра Порошенка про запровадження воєнного стану. "Футбол 24" спробував розібратись. як це може вплинути на проведення в Україні футбольних матчів.

Що сталося?

25 листопада 2018 року російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по кораблях Військово-морських сил ЗСУ, внаслідок чого постраждали кілька українських моряків, які зараз перебувають в лікарні Керчі. Інші моряки були взяті в полон, а про їх місцезнаходження наразі нічого невідомо.

Президент України Петро Порошенко оперативно відреагував на інформацію та скликав засідання Ради національної безпеки та оборони. РНБО підтримала введення воєнного стану в Україні, а Президент підписав відповідний указ.

"Із кукурудзи виходили "зелені чоловічки" з автоматами". Денис Кожанов – про Крим, Кононова у Спартаку і отруєння Вереса

26 листопада 2018 року Верховна рада України проголосувала за введення в Україні воєнного стану. Щоправда, не на всій території держави, а лише у деяких областях: Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Вінницькій.

Воєнний стан діятиме в Україні протягом 30 днів.

Що таке воєнний стан?

Відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Попри те, що наша країна фактично вже 5-й рік перебуває у стані війни з Росією, воєнний стан офіційно було введено лише зараз – вперше в історії Незалежності України.

Що далі?

Відповідно до статті 8 Закону, в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, може бути запроваджена, зокрема, комендантська година (заборона перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

Крім того, може бути встановлений особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Можуть бути заборонені проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

Сам Закон безпосередньо не забороняє проведення спортивних заходів, але така ймовірність існує, виходячи з положень, викладених вище.

"Ми возили сюди тренерів з Росії – це ганьба". Син Олега Базилевича про тост Лобановського і крах геніального тандему

В областях, де введено воєнний стан, базуються кілька клубів УПЛ (клуби Першої та Другої ліги вже завершили свої виступи у 2018 році, тому їх до уваги не беремо) – Десна, Шахтар, Маріуполь, Зоря та Чорноморець.

Як заявив ще до голосування виконавчий директор УПЛ Євген Дикий, Прем'єр-ліга чекає рішення парламенту, а у випадку затвердження воєнного стану представники організації зберуться на спеціальне засідання та прийматимуть рішення. Юристи ФФУ також вивчають дану ситуацію, а сама Федерація наразі не давала коментарів з цього приводу.

Не виключений варіант, при якому поєдинки, що заплановані на територіях, де оголошено воєнний стан, будуть перенесені в інше місце або проведені при порожніх трибунах (адже Закон передбачає можливість заборони проведення масових заходів, хоча, судячи з відвідуваності окремих поєдинків, деякі матчі УПЛ можна назвати масовими заходами лише умовно).

Крім матчів чемпіонату, в Україні пройдуть ще три матчі єврокубків: Ворскла – Арсенал, Динамо – Яблонец та Шахтар – Ліон.

УЄФА наразі не планує переносити єврокубкові матчі з території України. Принаймні, керівний орган європейського футболу вже оголосив, що матч 5 туру Ліги Європи Ворскла – Арсенал пройде у Полтаві. Ймовірно, таке ж рішення буде прийнято стосовно двох інших поєдинків (навіть попри те, що один з них пройде на території, на якій діятиме воєнний стан).

Ворскла – Арсенал: матч відбудеться у Полтаві попри можливе введення в Україні воєнного стану

Хоча раніше УЄФА вже приймав рішення про перенесення матчів з України в інші держави. Зокрема, у лютому 2014 року під час Революції Гідності було перенесено поєдинок Ліги Європи Динамо – Валенсія (той матч команди зіграли на Кіпрі).

Зараз теж не виключений варіант, при якому закордонні команди повідомлять УЄФА про своє небажання їхати в Україну.