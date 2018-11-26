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Хоффенхайм – Шахтар: передматчева прес-конференція Юліана Нагельсманна

17:39 463 Читать на русском
Хоффенхайм – Шахтар: передматчева прес-конференція Юліана Нагельсманна
Юліан Нагельсманн / Твіттер Хоффенхайма

Головний тренер Хоффенхайма Юліан Нагельсманн відповів на питання журналістів на передматчевій прес-конференції напередодні матчу проти Шахтаря.

"Справа у тому, що після останньої гри у чемпіонаті Німеччини проти Герти (3:3) ми повинні показати більш стабільну гру позаду. Якщо ми зможемо це зробити, то виграємо за замовчуванням завдяки можливостям, які ми маємо.

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Ми добре зіграли у першій грі проти Шахтаря та мали шанси остаточно вбити інтригу. Як і ми, суперник зараз притиснутий спиною до стіни, саме тому ми очікуємо від українців атакувальної гри.

Нам потрібно зіграти в обороні так, як ми граємо в атаці. Будемо багато працювати, підготуємо план на гру и намагатимемося виконати його", – цитує Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, матч 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів Хоффенхайм – Шахтар відбудеться завтра, 27 листопада. Початок матчу заплановано на 22:00.

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

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