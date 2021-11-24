Динамо – Баварія

Динамо програло Баварії та втратило шанси на євровесну. Кияни забили перший гол у Лізі чемпіонів та ледь не створили подвиг на засніженому Олімпійському.

Мірча Луческу після матчу говорив про помилку арбітрів та великий позитив. Ігор Суркіс вибухнув після гідної поразки, заявивши, що суддя не поставив очевидний пенальті.

Динамо могло залишитися в боротьбі навіть після поразки, але Бенфіка розписала нічию з Барселоною. Яремчук і Сеферовіч пробачили Хаві шокуючими промахами.

Ліга чемпіонів

Роналду витягнув Манчестер Юнайтед у плей-офф Ліги чемпіонів. "Дияволи" переграли Вільяреал – Каррік вчасно виправив помилку, Де Хеа підстрахував. Аталанта врятувала вогняну нічию з Янг Бойз – Маліновський отримав найкращу оцінку, але залишився осторонь перестрілки.

6 команд гарантували собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Челсі пробився туди, знищивши Ювентус. Ракицький голом вивів Зеніт у Лігу Європи, а Севілья закрутила тотальну інтригу у своїй групі.

Сьогодні вирішальний матч зіграє Шахтар. Донеччани полетіли в Мілан на гру з Інтером. Роберто Де Дзербі розповів про вагомі втрати, пристрасть і настрій на ключову гру.

Україна та українці

Динамо U-19 втримало перемогу над Баварією в Юнацькій лізі УЄФА. Олександр Зінченко може стати одним з перших трансферів Ньюкасла в еру саудитів. В'ячеслав Шевчук офіційно призначений спортивним директором Вереса. Шахтар націлився на італійського захисника з Ередивізі.