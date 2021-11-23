Вільяреал поступився Манчестер Юнайтед в рамках 5-о туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший матч після звільнення Уле Гуннара Сульшера. Вочевидь, ігрових проблем це не вирішило. Лише наприкінці матчу манкуніанці змогли забити. Спочатку Роналду скористався допомогою Фреда, а згодом Санчо гарматним пострілом "зняв павутину" із дев'ятки воріт.

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Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед гарантував собі вихід у плей-офф. Доля Вільяреала буде вирішуватися в останньому турі, на виїзді у Бергамо.