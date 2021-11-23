Шахтар поклав око на оборонця Хераклеса Джакомо Куальяту, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твітттер журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

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21-річним лівим захисником також цікавляться клуби Бундесліги та Ла Ліги. У поточному сезоні італієць провів за нідерландців 11 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 результативну передачу та отримав 4 жовті картки. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тис євро.

Нагадаємо, влітку Шахтар вже поповнився одним представником Ередивізі – новобранцем "гірників" став форвард Аякса Лассіна Траоре, який нині оговтується від складної травми.

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