Аталанта розписала мирову з Янг Бойз (3:3) у Лізі чемпіонів. Огляд матчу та гри Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Маліновський вів гру Аталанти

Руслан на вихідних вдало вийшов на заміну та забив фірмовий гол, тому Джан П'єро Гасперіні вирішив, що українець готовий до стартового складу. Маліновський сформував групу атаки з Сапатою і Пашалічем і діяв ближче до правого флангу.

Янг Бойз – Аталанта – 3:3 – відео голів і огляд матчу

На старті зустрічі гра Аталанти йшла через Руслана. Він агресивно пресингував, постійно пропонував себе, обігрувався з Дзаппакостою та загострював. Аталанта забила швидкий гол, прорвавши протилежний фланг (Фройлер вбіг у вільну зону та асистував Сапаті), але значно активніше працювала бровка Маліновського.

Українець неточно пробив з вигідної позиції, однак створював моменти для партнерів. Маліновський точно подавав кутові (Паломіно пробив у сантиметрах над поперечиною), а ще двічі розумними передачами вивів на удар Пашаліча (хорват раз промахнувся, раз не зумів пробити).

Руслан класно прикривав м'яч корпусом, а суперники сміливо фолили проти нього – 4 порушення до перерви. У другому таймі тактика Янг Бойз не змінилася, тому Маліновський заробив перспективний штрафний і гостро його виконав.

Маліновський став найкращим гравцем Аталанти. Оцінка SofaScore – 7.6. У діях Руслана було достатньо браку, але він перекрив це величезним старанням в пресингу та низкою хороших рішень на м'ячі. В активі українця 3 передачі під удар, 8 націлених кросів і якісний удар.

Сміливі Янг Бойз показують приклад

Швейцарці пропустили на 10-й хвилині, але не знітилися. Команда продовжувала спокійно розігрувати м'яч біля своїх воріт, виманюючи Аталанту в пресинг, і будувати атаки через короткий пас. Гості непогано накривали Янг Бойз, але коли виникав збій – вилітала перспективна атака на ворота Муссо. Ебішер не влучив у ціль, а Нгамалеу просив пенальті.

Янг Бойз покращили пресинг і повністю відвели гру від своїх воріт. Господарям бракувало класу, але вони все одно сміливо йшли вперед. Хороший приклад маленьким командам у Лізі чемпіонів. Осмислена гра швейцарців була винагороджена. Наприкінці першого тайму Янг Бойз з кутового зрівняли рахунок – Ебішер подав, Сібачо замкнув ближню стійку.

Без везіння дійсно не обійшлося, адже господарі завершували тайм у більшості – Нгамалеу випадковим фолом зламав Дзаппакосту. Аталанта не встигла провести заміну, а фланг мусив закривати Маліновський, якого двічі протягом хвилини накрутили. Янг Бойз у той момент був близьким до другого гола.

Шалена нічийна кінцівка

У другому таймі бергамаски знову забили швидкий м'яч – шикарно пробив Паломіно. Янг Бойз не склали зброю і з часом перехопили ініціативу. Хороший момент створив собі Еліа, обігравшись з партнером в стінку. Незабаром вже Мамбімбі міг зрівняти рахунок, але заблокувала оборона Аталанти.

Пішла рвана гра, м'яч переходив від однієї команди до іншої, постійні фоли. І Янг Бойз у такому футболі знайшли свій шанс. Швейцарці показали награну комбінацію після ауту – Нгамалеу прокинув на Сьєрро, а той вразив дальній кут. Ще через кілька хвилин Янг Бойз вийшли вперед завдяки божевільному пострілу в "дев'ятку" від Гефті!

Але й на цьому все не завершилося. Гасперіні випустив Мурієля, а той відразу забив хитрим ударом зі штрафного. "Хлопчики" влаштували фінальну навалу, розстрілювали ворота Аталанти, але вчетверте пробити Муссо не зуміли.

3:3 – божевільна нічия! Янг Бойз з 4 очками залишилися на останньому місці групи F і драматично втратили шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Аталанта ще може пробитися в 1/8. У бергамасків 6 балів і матч з Вільяреалом (7 пунктів) в останньому турі.

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