Баварія U-19 в рамках 5-го туру групового етапу Юнацької ЛЧ дала бій одноліткам з Динамо у Києві, але уникнути поразки від українського гранда не змогла (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Динамо U-19 вже вирішило питання щодо виходу в плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Залишилось тільки з'ясувати, на якому місці кияни завершать груповий етап – "біло-сині" лідирували у своєму квартеті, але Бенфіка відставала всього на одне очко. З лісабонцями доведеться зустрітись в останньому турі, а поки що підопічним Ігоря Костюка необхідно було в рідних стінах переграти однолітків з Баварії. У звитязі ніхто не сумнівався, адже мюнхенська зустріч завершилась розгромом "рекордмайстера" з рахунком 4:0.

"Було приємно бачити, як грають ваші хлопці": Костюк розповів, як з ним зв'язався наставник Баварії

Тренерський штаб Динамо U-19, як і раніше, не став вносити масштабних змін, обмежившись всього однією "новинкою" – в основі в центрі поля замість Царенка вийшов Мельніченко. Наставник Баварії, своєю чергою, від останньої зустрічі змінив у старті сімох виконавців, причому двом з них було лишень 15 років.

Господарі розпочали зустріч дуже активно, ледь не відкривши рахунок на 15-й секунді внаслідок обрізки гостей. Попов покарав за неї пострілом з меж штрафного в правий нижній кут, але голкіпер Шенк врятував Баварію. Втім, на 7-й хвилині йому таки довелося виймати м'яч із сітки: Діалло прорвався лівим флангом, хитнув двох захисників і викотив пас на Вівчаренка, той виконав м'який навіс, а Яцик замкнув його точним ударом головою – 1:0!

Динамівці намагалися якомога швидше подвоїти свою перевагу. Так, на 14-й хвилині Діалло головою замикав навіс Яцика на 11 метрів (вийшло неточно), а на 18-й все той же Яцик метрів з 22-х пробив у правий нижній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою! "Рекордмайстери" огризнулися пострілом Ібрагімовіча (це не син Златана) з-за меж штрафного, але Нещерет впевнено впорався з ним.

Вболіваємо за улюблену команду в Лізі чемпіонів разом! Збирай друзів, міксуй коктейлі з легендарною Żubrówka та насолоджуйся переглядом топових матчів!

Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

В середині першого тайму гра розкрилася, а м'яч почав літати біля обох воріт – хоча активніше працювали господарі. Так, на 26-й хвилині Діалло прийняв передачу на край штрафного й пробив у Бухманна, на 30-й Попов і Самба трішки не встигли до подачі Волошина на лінію воротарського, а на 31-й Бражко зі стандарту вистрілив по центру (Шенк спіймав м'яч). Баварія у відповідь провела кілька хороших позиційних атак, а на 32-й Веніг завдав потужного удару з дистанції в дальній кут. Нещерет парирував з великими труднощами.

Шикарну нагоду забити другий гол динамівці змарнували незадовго до перерви – це Дячук замкнув навіс зі штрафного сильним ударом головою. Баварію врятувала поперечина! Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги "біло-синіх".

На початку другого тайму в Києві пішов сильний сніг. Досить швидко він вкрив усе поле білою ковдрою, на якій ковзали футболісти, однак протягом стартових 10 хвилин газон залишався зеленим, а м'яч рухався прогнозовано. Обидві команди могли цим скористатись: так, Саньянг на 47-й хвилині зачепився за відскок і вистрілив з правого краю штрафного – на щастя, удар у нападника не вийшов. Динамо відповіло на 50-й стандартом з подачею від Волошина й скидкою Боля на Діалло. Самба пробив метрів з шести у ближній кут, однак Шенк парирував.

На 54-й хвилині з дальньої дистанції стріляв Дячук, ледь не запустивши сферу в правий нижній. Захиснику киян зовсім трішки забракло точності. Після цього Шенку дали спокій, але оборону Баварії у битві на засніженому полі без роботи не залишили – і на 65-й хвилині вона таки дала збій. Волошин увірвався на правий край штрафного й прокинув м'яч собі на хід, а Херольд жорстко зрізав його – пенальті! Бражко впевнено й навіть з певним знущанням реалізував його, покотивши "круглого" в правий кут. 2:0!

| 2:0 (69‘)



Kiew trifft im dichten Schneetreiben per Elfmeter zum 2:0. #FCBU19 #MiaSanMia pic.twitter.com/uahBSCy4fV — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) November 23, 2021

Гості в цей момент ще й без тренера залишились, адже його вилучили через надмірні емоції. Динамо U-19 могло швидко скористатись станом "гроггі" у суперника, ледь не влаштувавши розгром – на жаль, м'яч після зміщення Діалло з лівого флангу та пострілу в дальній кут на 72-й хвилині пройшов поруч зі стійкою. Рівно за три хвилини мюнхенці відповіли – і як! Саньянг увійшов карний майданчик киян і в оточенні захисників пробив у лівий нижній кут. Каркас воріт врятував господарів!

В останні 15 хвилин основного часу матч не перестав бути цікавим. Баварія не здавалася, шукаючи шляхи прориву в штрафний "біло-синіх", а Динамо шукало нагоди на контратаках. В одній з них Попов навіть міг вийти віч-на-віч з голкіпером, але Шенк вчасно вийшов з воріт. Матч виглядав цікаво, але не вистачало моментів – занадто вже заважав командам снігопад.

Здавалося, що перемога вже не вислизне з рук Динамо, але на перших же секундах компенсованого часу Дібрані обвідним ударом з лінії півкола несподівано закрутив м'яч у дальній кут воріт Нещерета. Мюнхенці одразу ж кинулись рятувати нічию, влаштувавши господарям три дуже важких хвилини, але підопічні Ігоря Костюка витримали тиск "рекордмайстера. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "біло-синіх".

Таким чином, Динамо набрало 13 очок у турнірній таблиці, відірвавшись від Бенфіки на чотири очки – втім, лісабонці свій матч дограють через годину. Після першого тайму "орли" перемагали однолітків з Барселони з рахунком 2:0, тож доля першого місця, вірогідно, буде вирішена у Лісабоні через два тижні.

Динамо – Баварія: анонс матчу Ліги чемпіонів