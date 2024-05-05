– Прокоментуйте 1-й пропущений гол.

– Суть не в 1-му голі, суть у тому, як ми граємо. Це був найгірший перший тайм, який ми зіграли весною. Так виходити на гру взагалі неможливо для професіональних футболістів. У мене питання саме до їхнього відношення до гри.

Довгоочікувана перемога підопічних Скрипника у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Ворскла – 3:2

– Що з мотивацією, чому так виходять гравці, як ви кажете?

– Була серйозна розмова, всі були налаштовані в роздягальні, до виходу на поле. Я відчував, що всі готові. На полі було все по-іншому.

– Бачу вашу засмученість, але все ж таки хочеться від вас аналіз гри.

– Який аналіз? Аналіз буде потім, коли буде відео. Зараз поки що емоції. Ми провалили повністю перший тайм у всьому. Я не зміг правильно налаштувати гравців на гру – це питання до мене.

– Чи можна похвалити команду за другий тайм, коли почали відігруватися?

– Хвалити можна, коли команда добивається певного результату. Було видно, що вони змінили просто своє ставлення – і в швидкості, і в боротьбі. Все було по-іншому. Чому так не було в першому таймі – це вже інше.

У мене великі питання до гравців за їхнє ставлення. Просто грати в футбол і грати на результат – це різні речі. Нам потрібні мужики, які виходять і б’ються за результат, – сказав Долганський у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Ворскла не може виграти вже 7 матчів поспіль – після 27-ми турів полтавці з 30-ма очками йдуть восьмими у турнірній таблиці УПЛ.

Металіст 1925 вперше переміг під керівництвом Скрипника – звитяга над Ворсклою завершила 14-матчеву серію