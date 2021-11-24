Ліга чемпіонів, 5-й тур

Група G

Лілль – Зальцбург – 1:0

Гол: Девід, 31

Севілья – Вольфсбург – 2:0

Голи: Жордан, 13, Мір, 90+7

Група H

Челсі – Ювентус – 4:0

Голи: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одой, 58, Вернер, 90+5

Мальме – Зеніт – 1:1

Голи: Рієкс, 28 – Ракицький, 90+2 (пен.)

Нереалізований пенальті: Дзюба, 52

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Ліллю вдалось посунути Зальцбург з першої сходинки у групі G, обігравши австрійців у очному протистоянні. Футболісти чинного чемпіона Франції організували гол у першому таймі та до кінця матчу намагались стримати переможний рахунок, віддавши ініціативу супернику.

Севілья не вражає у нинішньому розіграші ЛЧ, і для них було надважливо здобувати три очки у матчі з Вольфсбургом, щоб не втратити шанси на плей-офф. Два м'ячі іспанців дозволили їм піднятись на третю сходинку. Усі 4 команди групи G зберігають шанси на єврокубкову весну.

Одним з центральних поєдинків вечора було протистояння Челсі та Ювентуса. Обидві команди вже гарантували собі вихід з групи H, але на мотивацію лондонців це ніяк не вплинуло. Гравці Челсі на правах чинного тріумфатора турніру помстились Юве за поразку у Турині. Перші два м'ячі забивали молоді захисники Трево Чалоба та Ріс Джеймс, а довели рахунок до розгромного Хадсон-Одой та Тімо Вернер.

Зеніт на виїзді несподівано першим пропустив від скромного Мальме. Захисник пітерців Ярослав Ракицький незграбно діяв проти суперника, який відкрив рахунок. Дзюба міг вирівняти становище, але не зумів забити з пенальті. На останніх хвилинах матчу арбітр призначив ще один 11-метровий на користь гостей. Реабілітуватись дозволили Ракицькому, захисник не схибив. Нічия гарантує Зеніту місце у плей-офф Ліги Європи.

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