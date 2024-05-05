Геррейро отримав травму під час матчу проти Штутгарта. У Рафаела пошкодження зв'язок гомілкостопу. Він пропустить наступні матчі Баварії, зокрема виїзд у Мадрид, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Томас Тухель гучно скаржиться на кадрову ситуацію: "Ми зустрічаємося з медичним штабом перед матчем, і вони кажуть: "Цей може зіграти годину, той максимум пів години, інший взагалі не може вийти". У нас така біда весь сезон. Геррейро вийшов набрати ігровий тонус перед Реалом, а тепер він на милицях. Дайєру розбили голову. Довелося ризикувати з Упамекано, який не був готовий стільки грати. Реал сьогодні ротував 10 футболістів? Зручно, коли маєш достатньо гравців".

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У Баварії до кінця сезону вилетів Коман, є проблеми в де Лігта, вчорашній матч зі Штутгартом пропустив Мусіала, а Дайєр не завершив поєдинок через травму голови. Натомість до гри повернулися Сане та Гнабрі.

Півфінальний матч-відповідь Ліги чемпіонів між Реалом і Баварією відбудеться у середу, 8 травня, о 22:00 за Києвом. Перша половина протистояння завершилася нічиєю в Мюнхені.

Баварія розписала нічию з Реалом у першому півфіналі ЛЧ – Лунін пропустив у ближній, Вінісіус і Кроос врятували Мадрид