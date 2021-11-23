"Перший гол у Лізі чемпіонів міг прийти ще в двох матчах з Барселоною чи проти Бенфіки. Це були рівні ігри, де мали забивати. Хіба в Мюнхені після злощасного пенальті було не до цього. У цій грі я просив хлопців вийти з таким настроєм, такою самовіддачею, щоб могли покинути поле з високо піднятими головами.

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Не думаю, що сьогодні поле комусь заважало. Ми – професіонали, повинні грати в будь-яку погоду. Сьогодні зустрілися із суперником, який довго домінує в чемпіонаті Німеччини та в єврокубках. Не вважаю, що поле комусь сьогодні заважало.

У Мюнхені ми грали добре до пенальті, загалом у першому таймі, добре вибігали в контратаки. Команди рівня Баварії не прощають помилок, яку тоді зробив Андрієвський зі спробою перейти центр поля. Я відсік пропущені голи, взяв усе хороше до сьогоднішньої гри.

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Діяли набагато сміливіше, ніж в Мюнхені. Та й грали загалом набагато краще. Великий плюс, позитив від цих ігор – зростання команди, гравці почали впевненіше діяти, сміливіше. Бачимо прогрес, грали на рівних з Бенфікою і Барселоною, тепер із Баварією. До того ж інші команди ще й програли Баварії з більшою різницею.

На Буяльському був контакт, це пенальті. Європейські гранди завжди мали особливе ставлення від арбітрів. Я знав про це. Сьогодні це підтвердилося" – резюмував Луческу.

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