"Завтра у Шахтаря важкий матч, адже в суперниках зіграна команда з сильними футболістами. Господарів будуть підтримувати заповнені трибуни. Але ми хочемо показати свій футбол і набрати очки, які залишать нас у боротьбі за третє місце. Поки шанси є, ми будемо робити все можливе. Ми не награли на перемоги в цій Лізі чемпіонів, хоча непогано розпочали з Шерифом. Звичайно, ми можемо програти Інтеру та Реалу, це сильні команди.

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Не зіграють Алан Патрік і Ісмаїлі. Подивимося, чи зможе вийти Степаненко. Участь Тараса під питанням. Через відсутність цих гравців команда неодмінно зміниться в порівнянні з попереднім матчем. Вийдуть менш досвідчені виконавці, які не звикли до матчів такого рівня. Втім, я вірю, що Шахтар збереже свою ідентичність, гравці зможуть показати те, що вміють. Зі стартовим складом я ще не визначився.

Педрінью зіграв пів години на вихідних. Ми ще не знаємо, чи може він вийти з перших хвилин. Але те, що він більше не відчуває болю, – це хороші новини. Особливо в такий час, коли нас знищують травми. Зокрема, ми також не зможемо розраховувати на Судакова. Але в нас вистачає якісних гравців.

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Я не відчуваю тиску перед завтрашнім матчем. Точніше не так – я завжди відчуваю тиск, перед кожним матчем. І з Колосом, і з Рухом. Тиск завжди є. Потрібно вміти з ним справлятися. Чому мене вилучили в суботу? Це випадковість. Так, я нервував, у мене були причини. Я проживаю кожен матч з пристрастю та ентузіазмом, але не думаю, що це недолік. Футбол – це пристрасть.

Інтер провів чудову гру та здолав Наполі. Не знаю, наскільки правильно порівнювати Шахтар з Наполі та проводити аналогії. Подивимося, як завтра піде гра. У матчі з Наполі Інтер взяв технікою, організованістю та сильним менталітетом. Робота останніх років дала команді менталітет переможця.

А Шахтар спершу повинен повернутися до титулів в Україні, а вже потім думати про великі успіхи в Лізі чемпіонів. Все має йти поступово. Але це не означає, що завтра ми здамося без бою. Ми постараємося повторити свою гру з домашнього матчу проти Інтера та використати всі свої можливості", – сказав на прес-конференції Роберто Де Дзербі.

Матч проти Інтера – останній шанс Шахтаря зачепитися за євровесну. "Гірникам" потрібна лише перемога, щоб залишитися в боротьбі. Наразі донецька команда посідає останнє місце в групі, набравши лише одне очко за 4 тури. Шахтар уникнув поразки лише в домашньому поєдинку з Інтером.

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