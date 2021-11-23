Динамо приймає Баварію в 5-му турі ЛЧ 2021/22. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо Київ – Баварія, стартував о 19:45. Підопічні Луческу активно розпочали гру, але відкрили рахунок саме гості.

Кімміх та ще двоє гравців Баварії вирішили вакцинуватись, після відмови клубу платити їм зарплату

Головна атакувальна зброя мюнхенців Роберт Лєвандовскі на рівному місці створив справжній шедевр. Після метушні у штрафному майданчику киян м'яч рикошетом злетів у повітря, а польський форвард у стрибку через себе відправив його у ворота Бущана.