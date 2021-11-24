"Вважаю, що ми виглядали гідно. Критикувати команду нема за що, крім результату. Але є певні фактори, які втручаються у футбол, допомагають найсильнішим. Якщо такі пенальті не давати як у першому таймі, то я не розумію, які треба давати. Відбили пів гомілкостопа Буяльському. В принципі грали добре, гідно виглядали, немає лише результату. У футболі хороша гра забувається, а результат залишається у статистиці.

Динамо – Баварія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нам є куди зростати, прогресувати. Сподіваюся, що це неоціненний досвід для нашої команди. Якщо ми, дай боже, потрапимо наступного сезону до ЛЧ, то вже не будемо виглядати хлопчиками для биття.

Я уважно подивився повтор і не розумію, чому суддя навіть не спробував підійти до монітора та подивитися момент з можливим пенальті. Гра Динамо? Ми фізично дуже добре готові. І тактично Містер підготував – були вивчені сильні та слабкі сторони Баварії. Ми створили стільки, скільки за всю Лігу чемпіонів до цього – за цю та минулу. Сьогодні грою задоволений, сподіваюся, що прийдуть перемоги.

"Золотий м'яч" для Лєвандовскі? Думаю, це один із найсильніших гравців у світі сьогодні. Він показує видатну гру. Чи виграло б Динамо, якби мало Роберта у складі? 100%", – заявив Суркіс у коментарі Бомбардир.

Динамо ледь не створило подвиг у матчі ЛЧ проти Баварії – прекрасний другий тайм міг перевернути все