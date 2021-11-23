Поразки Динамо від Баварії залишила киян без шансів на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, але на 1/8 фіналу ніхто особливо й не сподівався. Більш важливо, що ця невдача поставила "біло-синіх" у непросте становище – в разі нічиєї у поєдинку між Барселоною та Бенфікою на "Камп Ноу" підопічні Мірчі Луческу взагалі б не вийшли у євровесну. Українським вболівальникам була необхідна лишень поразка "орлів".

Те ж саме було потрібно каталонцям, адже вони випереджали лісабонців всього на два залікових бали. В наступному ж турі Барса ризикувала програти у Мюнхені, в той час як звитяга команди Жорже Жезуша над Динамо виглядала цілком вірогідною – а це б означало виліт "блаугранас" в ЛЄ. Такого Хаві дозволити не міг, тож його підопічні вийшли битися виключно за три очки. Та і за розгром на "Да Луж" треба було помститись.

Хаві проводив лишень другий матч на чолі Барселони. Він продовжив ставити молодь в основу – на вихідних тренер довірився 17-річному Акомачу, а на Бенфіку вирішили випустити 18-річного австрійського форварда Деміра. Крім того, в старті знову з'явилися Гаві та Ніко Гонсалес. З несподіванок варто відзначити перехід на схему з трьома захисниками.

Жорже Жезуш, своєю чергою, не здивував складом, кинувши у бій усіх лідерів – зокрема, і Яремчука. Сеферовіч, тільки-но відновившись від пошкодження, отримав місце в запасі.

Барселона розпочала зустріч доволі активно, одразу захопивши контроль над м'ячем і організувавши кілька хороших атак на перших хвилинах. Одна з них на 7-й хвилині цілком могла завершитись взяттям воріт, однак удар Деміра в дальній кут після вривання на правий край штрафного Влаходімос парирував. На 12-й у господарів пройшла непогана контратака 3-в-3, яку Араухо завершив пострілом повз ворота, а на 17-й Депай влетів з лівого флангу у карний майданчик, перегравши захисника й голкіпера – втім, замість фінального пострілу Мемфіс покотив на Деміра. Вертонген перехопив м'яч, а лайнсмен зафіксував офсайд.

На 26-й хвилині шикарну нагоду відкрити рахунок змарнував Гаві, який відкрився під пас на лівий кут воротарського й банально не влучив по м'ячу. Ще за хвилину Ніко Гонсалес розіграв атаку з розрізним пасом під вихід Альбі віч-на-віч, однак переграти Влаходімоса в ближньому бою Жорді не зміг. Бенфіка у відповідь провела непогану атаку з проникним пасом Евертона в штрафний на Яремчука, але від виходу Роми сам на сам Барсу врятував Араухо.

На 32-й хвилині Роман зробив перспективний стандарт, подачу з якого він же сам і завершив пострілом з лінії воротарського – над поперечиною (але там свиснули офсайд). Ще за дві хвилини Яремчук міг відсвяткувати гол, замкнув подачу з кутового сильним ударом головою, однак тер Штеген парирував ногою! На 35-й же хвилині Бенфіка таки забила внаслідок навісу з корнера та скидки на Отаменді – Ніколас пробив з рикошетом від поперечки. Втім, взяття воріт скасували, адже м'яч вилетів за межі поля при подачі.

Останнє слово в першому таймі залишилось за Барселоною. На 43-й хвилині Демір змістився з флангу на лінію карного майданчика й виконав красивий обвідний удар у дев'ятку – Влаходімос не дотягувався, але "орлів" врятувала поперечка. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Другий тайм розпочався без замін і без яскравих моментів. На полі точилася позиційна й контактна боротьба, а м'яч рухався у невисокому темпі. В перші 20 хвилин по перерві гострих епізодів не виникало. Барселона, однак, провела ряд перспективних атак з вриванням у штрафний без логічного завершення. У Бенфіки не було й таких епізодів. Зрештою, тренери не витримали – Жорже Жезуш на 59-й хвилині зняв з гри Яремчука й Маріу, випустивши Нуньєса й Таарабта, а Хаві на 66-й замість Деміра кинув у бій Дембеле.

Заміна каталонців могла спрацювати рівно через хвилину: Дембеле обіграв Грімальдо на правому краю карного майданчика й виконав навіс на лінію воротарського, а Френкі Де Йонг замкнув ударом головою під поперечку – Влаходімос врятував Бенфіку!

Здавалося, що цей момент нарешті розкриє гру, але нічого подібного не сталось. В наступні 15 хвилин Барса не створила жодного епізоду біля чужих воріт. Бенфіка відповідала взаємністю, хоча на 70-й хвилині Жезуш посилив атаку, випустивши Піцці й Лазаро, а на 81-й кинувши у бій ще й Сеферовіча.

В ендшпілі матчу футбол став веселішим. Так, вже за дві хвилини після виходу на поле Сеферовіч вистрілив з кута штрафного, змусивши тер Штегена виконати сейв, а добивання від Піцці було зірване сигналом про офсайд. Барселона відповіла обвіднимударом Дембеле на 83-й хвилині (вийшло неточно), а на 85-й "Камп Ноу" заревів – господарі забили гол! Відзначився Араухо, який отримав переведення від Альби, увірвався в карний майданчик і розстріляв ворота. На радощах Рональд проїхався колінами по газону, але одразу за цим пролунав сигнал про черговий офсайд. Гол не зарахували.

Барса після цього не збавила обертів, притиснувши Бенфіку. На 90+2-й хвилині "блаугранас" могли вирвати перемогу внаслідок подачі з кутового, яку Піке замкнув ударом головою в дальній кут – поруч зі стійкою! Бенфіка ж на 90+4-й вилетіла у контратаку 2-в-1 з виходом Сеферовіча віч-на-віч. Харіс обіграв тер Штегена й пробив у порожні ворота – і не влучив!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Барселона з 7 очками залишилась на другому місці, а Бенфіка йде третьою з 5 заліковими балами. Доля другої пeтівки в 1/8 фіналу буде вирішена у наступному турі. Динамо, на жаль, втрачає шанси на євровесну.